HABER

Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 16:44 | Son Güncelleme

Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Sinekli Mahallesi'nde Nezif Aslan (8) evlerinin yakınındaki sulama kanalı çevresinde oynarken suya düştü. Çocuğun suda gözden kaybolduğunu görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kanalında arama yapan su altı ekipleri, Aslan'ın cesedine ulaşamadı. Bir süre sonra Büyükhan Mahallesi yakınlarında suda çocuk cesedi gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kanaldan çıkarılan cesedin, Aslan'a ait olduğu belirlendi.

Aslan'ın cesedi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardıdan ailesine teslim edildi.

PARTNERBu haline aldanmayın! Gerçek halini gören şok oluyorBu haline aldanmayın! Gerçek halini gören şok oluyor
Bayram tatilcileri dönüşe geçti (2)Bayram tatilcileri dönüşe geçti (2)
Doç. Dr. Onmaz: İmkanı olan sevdiğine at alsınDoç. Dr. Onmaz: İmkanı olan sevdiğine at alsın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boğuldu Bozova ceset Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet

Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet

AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!

AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Göbeklitepe’de yangın çıktı

Göbeklitepe’de yangın çıktı

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.