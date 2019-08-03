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Sulama kanalına düşen Taner'i öğretmen kurtardı, doktor ilk müdahaleyi yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 12:48 | Son Güncelleme

 TOKAT'ta ayaklarını yıkarken düşürdüğü ayakkabısını almak isterken kanala düşen Taner Aras'ı(7) yoldan geçen öğretmen kurtardı, çığlıklara koşan doktor hayata döndürdü.  Olay, 1 Ağustos'ta akşam saatlerinde kent merkezi Topçam Mahallesi Emir Buhari Caddesi üzerinde bulunan sulama kanalında meydana geldi.

Sulama kanalına düşen Taner'i öğretmen kurtardı, doktor ilk müdahaleyi yaptı

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta ayaklarını yıkarken düşürdüğü ayakkabısını almak isterken kanala düşen Taner Aras'ı(7) yoldan geçen öğretmen kurtardı, çığlıklara koşan doktor hayata döndürdü.
Olay, 1 Ağustos'ta akşam saatlerinde kent merkezi Topçam Mahallesi Emir Buhari Caddesi üzerinde bulunan sulama kanalında meydana geldi. Coşkun Aras (33) ve Şengül Aras (27) çiftinin 3 çocuğundan biri olan Taner, arkadaşı ile mahalleden geçen sulama kanalının yanına gitti. Suda ayaklarını yıkarken ayakkabısının birini kanala düşürdü. Taner, ayakkabısını almak istediği sırada ise kanala düştü. Taner'in akıntıya kapılıp suda çırpındığını gören komşusu Esma Akgün, mahalle sakinlerinden yardım istedi. Öğretmen Ümit Ünyeli kanala atlayarak, Taner'i kıyıya itti. Kanal kıyısında toplanan mahalle sakinleri de yukarı çıkardı.Solunumu duran küçük çocuğa ilk müdahaleyi aynı mahallede oturan ve komşuları olan doktor Ümit Üyeli yaptı. Taner, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Taner'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Oğlunun kanala düştüğünü yakınlarından öğrendiğini anlatan baba Coşkun Aras, ''İşten çıkınca babamı aradım. Babam Taner'in kanala düştüğünü söyledi. Şok oldum, korktum. Hemen hastaneye gittim. Çocuğum yoğun bakıma alınmıştı" dedi.
'ÇOCUĞUN O SON SAHNESİ GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GİTMİYOR'
Taner'i kanalda görerek kurtarılmasını sağlayan Esma Akgün, ''Camdan bakıyordum bir çocuğun sesini duydum, kızım sandım, değilmiş. Bir çocuğun 'ölüyor yardım edin' diye çırpındığını gördüm. Kanalın ortasında kafasını gördüm. Çırpınışını gördüm. Bağırdım. Herkes yardıma gelip, kurtardı. Sabaha kadar uyuyamadım. Çocuğun o sahnesi gözümün önünden gitmiyor. Kanalın etrafına teller çekilebilir ya da güvenlik görevlisi olabilir. Çocuklar devamlı kanalda. Sürekli evden bağırıyorum suya girmesinler diye. Çocuklar söz dinlemiyor" diye konuştu.
'BEN AKINTILI BİR SUDA HİÇ YÜZMEDİM'
Taner'in hareketsiz suda durduğunu görünce kanala atladığını belirten öğretmen Ümit Ünyeli, "Bisikletle çocuğumu gezdirmeye indirmiştim. Kadınlar panik olmuşlardı. 'Çocuk boğuluyor' deyince, baktım. Çocuğun sadece elleri ve kafası gözüküyordu. Akıntılı su, mecbur girdim. Çocuğu kenara attım sonra kendim çıktım. Akıntılı suda hiç yüzmedim. Çıkarken zorlandım" diye konuştu.
'GEREKLİ İLK MÜDAHALEYİ YAPTIK’'
Çocuğa ilk müdahaleyi yapan ve solunumunun tekrar gelmesini sağlayan Tokat Devlet Hastanesi'nde görevli doktor İbrahim Taştan da şunları söyledi:
"Evin balkonunda otururken bağırma sesi duydum. Koşarak geldiğimizde bir çocuğun kurtarılmış olduğunu gördüm. Çocuğun solunumu yetersizdi. Su yutmuştu, boğulmaktan kurtulmuştu, gerekli ilk müdahaleyi yaptık. Solunumun geri geldiğini gördük. Ambulans gelene kadar da gerekli solunum ve kalp fonksiyonlarının yerinde olduğunu görmeye ve yuttuğu suyu çıkartmaya çalıştık. Sonrasında bilinci yerine geldi. Hastanede de yanına gittim, iyi olduğunu gördüm. Bizim için sevindirici. Burada çok çocuk var. Buranın böyle korumasız bir yer olması bizi üzüyor. Kurumlara uyarılarda bulunuyoruz."
Mahalle sakinleri, sulama kanalının etrafında güvenlik önlemi alınmasını istedi.

FOTOĞRAFLI

Sulama kanalına düşen Taner'i öğretmen kurtardı, doktor ilk müdahaleyi yaptıSulama kanalına düşen Taner'i öğretmen kurtardı, doktor ilk müdahaleyi yaptıSulama kanalına düşen Taner'i öğretmen kurtardı, doktor ilk müdahaleyi yaptıSulama kanalına düşen Taner'i öğretmen kurtardı, doktor ilk müdahaleyi yaptı

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