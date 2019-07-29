Sulama kanalında tehlikeli serinlik

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de sıcaktan bunalan çocuklar, yapılan tüm uyarılara rağmen serinlemek için sulama kanalına girdi.

Beyaztoprak köyünde sıcaktan bunalan çocuklar, yaşanan boğulma olaylarına rağmen, girilmesi tehlikeli ve yasak olan sulama kanalında serinlemeye çalıştı. Havaların çok sıcak olması nedeniyle evde bunaldığını ve sulama kanalında serinlemeye çalıştığını söyleyen Yusuf Nasırbel (16), "Paramız olmadığından şehirde bulunan havuzlara gidemiyoruz. Suyun kirli ve tehlikeli olduğunu bildiğimiz halde, mecburen buraya gelip serinlemeye çalışıyoruz. İmkanlarımız el vermediği için, tehlikeye rağmen yine de geliyoruz çünkü hava çok sıcak. Günde bir defa buraya gelip, 2-3 saat yüzüp eve dönüyoruz. Bizim için güzel oluyor" diye konuştu.

