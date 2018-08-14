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Sular çekilince ortaya çıktı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 14.08.2018 10:03 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük HES projelerinden birisi olan ve 3 barajdan oluşan Akköy II projesinin barajlarından Gökçebel Barajında su yüksekliği düşünce baraj suları altında kalan köy gün yüzüne çıktı.

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı en uzak köylerden olan Sapmaz köyünün adına türkü yazılan Gelevera Deresi üzerinde kurularak köyü sular altında bırakan Gökçebel Barajında su seviyesi azalınca eski köyün camisinin minaresi başta olmak üzere bazı evler su yüzüne çıktı.

Baraj suları çekilince köy ortaya çıktı

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Aladereçam, Yaşmaklı ve Gökçebel barajlarından oluşan ve yılda 872,5 milyon kilowattsaat enerji üreten Akköy II projesi kapsamında yapımı tamamlanarak 2013 yılında faaliyete giren Gökçebel Barajı ön yüzü beton kaplamalı 144 metre yüksekliğinde kaya dolgu bir baraj.
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Yaklaşık 95 milyon metreküp su depolanan baraj gölünde su seviyesi yaz mevsiminin bu aylarında düşünce Sapmaz köyünün eski yerleşim yeri de günyüzüne çıkıyor.
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Normal zamanlarda sadece minaresinin en uç kısmı görünen eski köyden, barajdaki su seviyesi düştüğünde minarenin yarısı ve yüksekteki evlerin bir kısmı görülebiliyor.
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Anahtar Kelimeler:
Gökçebel Barajı Gelevera Deresi köy

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
İzmir tahtalı barajı da aynı .
minareye hiç bişeyy olmamış tertemiz duruyor
barajı hes çekmedi bu sene karmı yağdı kışmı oldu?
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