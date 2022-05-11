SULAR NE ZAMAN GELECEK? 11 Mayıs İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ su kesintisi sorgulama!

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı, 11 Mayıs Çarşamba günü yani haftanın üçüncü gününde kesinti ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesi üzerinden konuya ilişkin listeyi yayımladı. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ'nin 11 Mayıs 2022 planlı su kesintisi açıklaması ve ayrıntılar haberimizde...
11 Mayıs Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinden yazılı açıklama yapıldı.
İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin paylaştığı arıza kesinti bilgisi...
MALTEPE
Etkilenen Mahalleler : Küçükyalı Merkez Mah,Altıntepe Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 11.05.2022 10:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ÇATALCA
Etkilenen Mahalleler : Karacaköy Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.05.2022 12:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ŞİŞLİ
Etkilenen Mahalleler : Halide Edip Adıvar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.05.2022 14:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
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