SULAR NE ZAMAN GELECEK? 11 Mayıs İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ su kesintisi sorgulama!

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı, 11 Mayıs Çarşamba günü yani haftanın üçüncü gününde kesinti ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesi üzerinden konuya ilişkin listeyi yayımladı. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ'nin 11 Mayıs 2022 planlı su kesintisi açıklaması ve ayrıntılar haberimizde...

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

11 Mayıs Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinden yazılı açıklama yapıldı.

İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin paylaştığı arıza kesinti bilgisi...

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

MALTEPE

Etkilenen Mahalleler : Küçükyalı Merkez Mah,Altıntepe Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi : 11.05.2022 10:34

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÇATALCA

Etkilenen Mahalleler : Karacaköy Merkez Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.05.2022 12:46

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ŞİŞLİ

Etkilenen Mahalleler : Halide Edip Adıvar Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.05.2022 14:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

