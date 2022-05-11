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SULAR NE ZAMAN GELECEK? 11 Mayıs İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ su kesintisi sorgulama!

11.05.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı İSKİ tarafından yapılan 11 Mayıs 2022 Çarşamba gününe ilişkin açıklama ile yanıt buldu. Çok sayıda ilçenin bazı noktalarında çalışma yapılacağı kaydedildi. Vatandaşlar, sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü için İSKİ tarafından yapılan su kesintisi açıklaması...

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 11 Mayıs İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ su kesintisi sorgulama!

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı, 11 Mayıs Çarşamba günü yani haftanın üçüncü gününde kesinti ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesi üzerinden konuya ilişkin listeyi yayımladı. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ'nin 11 Mayıs 2022 planlı su kesintisi açıklaması ve ayrıntılar haberimizde...

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

11 Mayıs Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinden yazılı açıklama yapıldı.

İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin paylaştığı arıza kesinti bilgisi...

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

MALTEPE

Etkilenen Mahalleler : Küçükyalı Merkez Mah,Altıntepe Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 11.05.2022 10:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÇATALCA

Etkilenen Mahalleler : Karacaköy Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.05.2022 12:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ŞİŞLİ

Etkilenen Mahalleler : Halide Edip Adıvar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.05.2022 14:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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İstanbul İSKİ
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