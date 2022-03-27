Sular ne zaman gelecek? 27 Mart Pazar İSKİ su kesintisi listesi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Mart 2022 Pazar

27 Mart su kesintisi yapılacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) internet sitesinde güncel listeyi her gün paylaşıyor. Peki 27 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 27 Mart 2022 Pazar günü için yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntıları haberimizde.

27 MART SU KESİNTİSİ OLAN YERLER NERELER?

27 Mart 2022 Pazar günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'da arıza kesintisi yüzünden su verilemeyen Bayrampaşa ve Bağcılar ilçeleri bulunmaktadır.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 27 MART 2022 PAZAR

Bayrampaşa etkilenen mahalleler arasında Yenidoğan Mahallesi yer alıyor. Arıza başlama tarihi : 27.03.2022 ve saati 09:49 civarı.

Arıza bitiş tarihi ise, 27.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İkinci ilçemiz ise, Bağcılar. Etkilenen mahalleler arasında Fatih Mahallesi yer alıyor. Arıza 27.03.2022 tarihinde 09:36'te başlayacak. Arıza bitiş tarihi ise 27.3.2022 saat 14:00 gibi bitirilmesi öngörülmektedir.

