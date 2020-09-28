Sular ne zaman gelecek? 28 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde yaşayanlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı oldukça merak ediyor ve vatandaşların bu konuda yaptığı araştırmalar devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinde su kessintisi gerçekleşen ilçelerdeki mahalleler, arıza ve su kesintisi nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair bilgiler yer alıyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm merak edilenler...

İSKİ’nin resmi internet sitesinde bulunan bilgilere göre sular ne zaman gelecek 28 Eylül sorusunun cevabı ilçe ve mahalleye göre değişiyor. Buna ek olarak İSKİ su kesintisi arıza nedeniyle yaşandığı için internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; zaman zaman arıza giderilmiş olsa da depo ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan nedeniyle gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler hangileri? İşte 28 Eylül İSKİ su kesintisinin giderileceği saatler!