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Sular ne zaman gelecek? 28 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 09:18 | Son Güncelleme

İstanbul’da bazı noktalarda 28 Eylül 2020 tarihinde şebeke hattı arızası gerekçesiyle su kesintisi gerçekleşiyor. Şebeke hattı arızası ya da benzeri sebepler nedeniyle yapılan çalışmalar doğrultusunda su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahallelerinde ikamet eden vatandaşlar, sular ne zaman gelecek sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" alanında bu konuda dair detaylı bilgi bulunuyor. İşte 28 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

Sular ne zaman gelecek? 28 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde yaşayanlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı oldukça merak ediyor ve vatandaşların bu konuda yaptığı araştırmalar devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinde su kessintisi gerçekleşen ilçelerdeki mahalleler, arıza ve su kesintisi nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair bilgiler yer alıyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm merak edilenler...

Sular ne zaman gelecek? 28 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesinde bulunan bilgilere göre sular ne zaman gelecek 28 Eylül sorusunun cevabı ilçe ve mahalleye göre değişiyor. Buna ek olarak İSKİ su kesintisi arıza nedeniyle yaşandığı için internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; zaman zaman arıza giderilmiş olsa da depo ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan nedeniyle gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler hangileri? İşte 28 Eylül İSKİ su kesintisinin giderileceği saatler!

28 EYLÜL İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

28 EYLÜL İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

  • İlçe: Sultangazi

Sultangazi ilçesinde su kesintisinden etkilenen Yunus Emre mahallesi ve Gazi mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 28 Eylül 2020 08.36’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 28 Eylül 2020 tarihinde 11.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Üsküdar

Üsküdar ilçesinde su kesintisinden etkilenen Cumhuriyet mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 28 Eylül 2020 09.13’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 28 Eylül 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Yukarıdaki linkten İSKİ su kesintisi sorgulama işlemi yaparak güncel su kesintisi listesine ulaşabilir ve su kesintisi yaşanan bölgelerle su kesintisinin sona ereceği tahmini saati öğrenebilirsiniz. Vatandaşlar internet sitesinde yer alan planlı kesintilerin dışında yaşanan su kesintileriyle alakalı olarak da yine internet sitesi üzerinden arıza kaydı yapabiliyor.

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