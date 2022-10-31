Sular ne zaman gelecek? 31 Ekim İstanbul ilçelerinde su kesintisi ne zaman bitecek? İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi!

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi 31 Ekim 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Konuyla ilgili detaylı bilgiler İSKİ'nin internet sayfasında yer aldı. İlçe ilçe bilgiler paylaşılıyor. Peki sular ne zaman gelecek? 31 Ekim İstanbul ilçelerinde su kesintisi ne zaman bitecek?

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

31 EKİM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İSKİ su kesintisi listesini internet sitesinde yayımladı.

Öte yandan anlık bir Su Kesintisi sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki link üzerinden arıza kaydı bırakabilirsiniz.

İSKİ ARIZA KAYIT EKRANI İÇİN TILAYIN

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti



