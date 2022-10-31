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Sular ne zaman gelecek? 31 Ekim İstanbul ilçelerinde su kesintisi ne zaman bitecek? İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi!

31.10.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi ve İSKİ'den yapılan açıklamanın ayrıntıları 31 Ekim 2022 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Zaman zaman meydana gelen teknik aksaklık sebebiyle bazı illerde su kesintisi oluyor. "31 Ekim sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı merak edildi. İSKİ'den Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda arıza ve bakım çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi ekranı!

Sular ne zaman gelecek? 31 Ekim İstanbul ilçelerinde su kesintisi ne zaman bitecek? İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi!

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi 31 Ekim 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Konuyla ilgili detaylı bilgiler İSKİ'nin internet sayfasında yer aldı. İlçe ilçe bilgiler paylaşılıyor. Peki sular ne zaman gelecek? 31 Ekim İstanbul ilçelerinde su kesintisi ne zaman bitecek?

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

su kesintisi

31 EKİM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İSKİ su kesintisi listesini internet sitesinde yayımladı.

Öte yandan anlık bir Su Kesintisi sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki link üzerinden arıza kaydı bırakabilirsiniz.

İSKİ ARIZA KAYIT EKRANI İÇİN TILAYIN

JJ

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

JJJ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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İSKİ su kesintisi istanbul su kesintisi

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