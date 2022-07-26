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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 26 Temmuz su kesintisi sorgulama ekranı!

26.07.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su kesintisi yaşayan ilçeler listesi ve 26 Temmuz Salı günü İSKİ'den yapılan açıklamanın detayları İstanbullular tarafından merak konusu oldu. Yayımlanan yazılı açıklamaya göre 3 ilçenin bazı noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanıyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 26 Temmuz su kesintisi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 26 Temmuz su kesintisi sorgulama ekranı!

Sular ne zaman gelecek, sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler 26 Temmuz 2022 Salı gününün su kesintisi listesi için arama motorlarında sorgulama yapıyor. İSKİ detayları paylaştı. Yaplıan açıklamaya göre 3 ilçenin bazı noktalarında arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle kesinti yaşanıyor. Peki sular ne zaman gelecek? İSKİ 26 Temmuz 2022 su kesintisi listesi ve detaylar haberimizde...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

26 Temmuz Salı günü için için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yazılı açıklama yayımlandı.

26 TEMMUZ 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

BAYRAMPAŞA

Etkilenen Mahalleler : Altıntepsi Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.07.2022 10:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Mahalleler : Başakşehir Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.07.2022 13:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

KARTAL

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : Doğalgaz Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.07.2022 14:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ

Etkilenen Mahalleler : Çayırdere Mah
Arıza Sebebi : Enerjı Kesıntısı
Başlama Tarihi : 26.07.2022 11:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ

Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.07.2022 13:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ

Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.07.2022 14:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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