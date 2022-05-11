Sular ne zaman gelecek? İstanbul 10 ilçesinde su kesintisi! İşte 11 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler

İstanbul'un bazı ilçeleri ve mahallelerinde yaşanan çalışmalar nedeniyle İSKİ tarafından 10 ilçede su kesintisi yaşandı. İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar, su kesintisinin yaşanmasının ardından 'Sular ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Sular ne zaman gelecek? İşte 11 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler.

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İŞTE 11 MAYIS SU KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER

Arnavutköy



Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah,Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah,Deliklikaya Mah,Dursunköy Mah,Hadımköy Mah

Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü

Açıklama : Şahintepe İsale Hattı Vantuz Arızası Sebebiyle Basınç Düşüklüğü Yaşandığından Beslenen Bölgere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi : 11.05.2022 14:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Başakşehir



Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah

Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü

Açıklama : Şahintepe İsale Hattı Vantuz Arızası Sebebiyle Basınç Düşüklüğü Yaşandığından Beslenen Bölgere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi : 11.05.2022 14:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Esenyurt



Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mah,Yunus Emre Mah,Turgut Özal Mah,Süleymaniye Mah,Talatpaşa Mah,İncirtepe Mah,İnönü Mah,Üçevler Mah,Çınar Mah,Örnek Mah,Sultaniye Mah,Güzelyurt Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Fatih Mah,Akşemseddin Mah,Aşık Veysel Mah,Saadetdere Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Pınar Mah,Mehterçeşme Mah,Namık Kemal Mah

Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü

Açıklama : Şahintepe İsale Hattı Vantuz Arızası Sebebiyle Basınç Düşüklüğü Yaşandığından Beslenen Bölgere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi : 11.05.2022 14:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Maltepe



Etkilenen Mahalleler : Küçükyalı Merkez Mah,Altıntepe Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi : 11.05.2022 10:34

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Silivri



Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.05.2022 14:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Şişli



Etkilenen Mahalleler : Halide Edip Adıvar Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.05.2022 14:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

4 BÖLGEDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

10 ilçede yaşanan su kesintilerinin ardından 4 ilçede İSKİ tarafından çalışmalar tamamlanarak bölgeye su verilmeye başlandı.

Eyüpsultan'a bağlı Emniyettepe Mahallesi'ne, Fatih'e bağlı Yedikule ile Kocamustafapaşa mahallelerine, Çatalca'nın Karacaköy Merkez Mahallesi'ne, Ümraniye Site ve Armağanevler mahallelerine 100 milimetre çaplı şebeke hattı arızaları sebebiyle su verilemiyordu. Arızalar tamamlanarak bu bölgeler su verilmeye başlandı.

