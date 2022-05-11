Sular ne zaman gelecek? İstanbul 10 ilçesinde su kesintisi! İşte 11 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler

İstanbul'un bazı ilçeleri ve mahallelerinde yaşanan çalışmalar nedeniyle İSKİ tarafından 10 ilçede su kesintisi yaşandı. İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar, su kesintisinin yaşanmasının ardından 'Sular ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Sular ne zaman gelecek? İşte 11 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler.
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah,Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah,Deliklikaya Mah,Dursunköy Mah,Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama : Şahintepe İsale Hattı Vantuz Arızası Sebebiyle Basınç Düşüklüğü Yaşandığından Beslenen Bölgere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 11.05.2022 14:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama : Şahintepe İsale Hattı Vantuz Arızası Sebebiyle Basınç Düşüklüğü Yaşandığından Beslenen Bölgere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 11.05.2022 14:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mah,Yunus Emre Mah,Turgut Özal Mah,Süleymaniye Mah,Talatpaşa Mah,İncirtepe Mah,İnönü Mah,Üçevler Mah,Çınar Mah,Örnek Mah,Sultaniye Mah,Güzelyurt Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Fatih Mah,Akşemseddin Mah,Aşık Veysel Mah,Saadetdere Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Pınar Mah,Mehterçeşme Mah,Namık Kemal Mah
Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama : Şahintepe İsale Hattı Vantuz Arızası Sebebiyle Basınç Düşüklüğü Yaşandığından Beslenen Bölgere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 11.05.2022 14:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Küçükyalı Merkez Mah,Altıntepe Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 11.05.2022 10:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.05.2022 14:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Şişli
Etkilenen Mahalleler : Halide Edip Adıvar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.05.2022 14:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
10 ilçede yaşanan su kesintilerinin ardından 4 ilçede İSKİ tarafından çalışmalar tamamlanarak bölgeye su verilmeye başlandı.
Eyüpsultan'a bağlı Emniyettepe Mahallesi'ne, Fatih'e bağlı Yedikule ile Kocamustafapaşa mahallelerine, Çatalca'nın Karacaköy Merkez Mahallesi'ne, Ümraniye Site ve Armağanevler mahallelerine 100 milimetre çaplı şebeke hattı arızaları sebebiyle su verilemiyordu. Arızalar tamamlanarak bu bölgeler su verilmeye başlandı.
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