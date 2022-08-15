Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 15 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü, yani haftanın ilk gününde su kesintisine ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişlin sorgulama yapmaya başladı. "Sular ne zaman gelecek?", "İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte 15 Ağustos 2022 İSKİ arıza sorgulama ekranı...

SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

15 Ağustos 2022 Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 1 ilçenin bazı noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacağı aktarıldı.

15 AĞUSTOS 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

EYÜPSULTAN

Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 15.08.2022 06:52

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.8.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

