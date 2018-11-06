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İlişkiye zorlamıştı! Plazadaki dehşette şok ifade

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 10:02 | Son Güncelleme

Lüks bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet’in (23) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesinin hazırladığı raporunun ardından savcılık şüphelilerin yeniden ifadesini aldı. Çet’in el tırnaklarında DNA örneği tespit edilen Berk Akand, “Bana ait olan DNA tokalaşmayla geçmiş olabilir” savunması yaptı.

Şule Çet, 29 Mayıs 2018’de lüks bir plazananı 20. katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetti. Aynı dairede bulunan Çet’in patronu Çağatay Aksu ve arkadaşı Berk Akand, gözaltına alındı. İki kez nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler, her ikisinde de hâkim tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak bu süreçte Ankara Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı otopsi raporunda Şule Çet’in saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

RAPOR DOSYAYA GİRDİ SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Hürriyet'in haberine göre; haklarında tekrar gözaltı kararı çıkarılan Çağatay Aksu ve Berk Akand Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nce “Cinsel amaçlı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı” suçlarından 14 Temmuz’da tutuklandı. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi’nin hazırladığı rapor, kısa bir süre önce soruşturma dosyasına girdi. Raporda Çet’in el tırnaklarından alınan iki DNA örneğinin şüpheli Berk Akand’a ait olduğu belirtildi.

BERK ODADA DEĞİLDİ

Savcılık, dosyaya giren rapor nedeniyle yeniden iki şüphelinin ifadesine başvurdu. Şüpheli Çağatay Aksu, Çet’in tırnaklarında Berk Akand’a ait DNA örneklerinin tespit edilmesiyle ilgili olarak “Ben Emniyet birimlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında ve Sulh Ceza Hakimliğinde ifade verdim. O ifadem doğrudur. Olay anında Şule Çet’i aşağıya düşerken kurtarmaya çalışan benim. Berk Akand, Şule Çet’in aşağıya düşme anında odada değildi. Nasıl çıktığını bilmemem” dedi.

ŞİŞELER ALINMIŞ OLABİLİR

Savcının, video kayıtlarında içki şişelerinin görünmesine rağmen yapılan incelemede içki şişelerine rastlanılmadığı yönündeki soruya da şüpheli Aksu, “Emniyetin yaptığı olay yeri inceleme tutanağında vardır. Savcılık aşamasında şişeler alınmış olabilir. Ben şişeleri bir yere atmadım. Bardakları yıkayıp mutfağa koymuştum. Ayrıca olaydan önce bardakları yıkamıştık” yanıtını verdi.

TOKALAŞMAYLA GEÇMİŞ OLABİLİR İDDİASI

Şüpheli Akand da kendisine ait DNA örneğinin Şule Çet’in tırnakları arasında çıkmasıyla ilgili olarak “Olay günü Şule Çet ile tokalaşmıştık. Aynı bilgisayarı kullanarak müzik seçmiştik. DNA bu şekilde Şule Çet’in eline geçmiş olabilir. Ben olay anında odada yoktum” dediği öğrenildi.

ANA RAPOR BEKLENİYOR

Olay gecesine ilişkin HTS kayıtları da soruşturma dosyasına ulaştı. HTS kayıtlarından yapılacak analizle şüphelilerin ve maktülün telefon trafiği ortaya konulacak. Savcılık, şüpheliler hakkında bir karar verebilmek için Adli Tıp Kurumu ana raporunu beklemeye başladı. Gelecek rapor olayın bir intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu ortaya koyacak.

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şule çet Ankara

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
korkma oğlumm tokalaşmakla da geçer bakışmakla da geçer senin arkanda bu ensesi kalın baba olduğu sürece sen daha çok yaşarsın adli kontrol şartıyla!! Adaletin batsın ülke.. Gariban evladı olsa hücrede çürümüştü!!
Kızların bu tip adamlarla takılmasında en büyük suç ailesi ve çevresidir. Çünkü aileler artık maddi durumu iyi yani zengin birisi ile evlen diye yetiştiriyor. Adamın karakteri kişiliği önemli değil işi iyimi cebinde parası evi arabası varmı tamam. Allah rahmet eylesin inşallah cezalarını çekerler ama belliki arkaları kuvvetli serbest bırakılıyorlar...
yuh ! eğer adalet bu kıza haksızlık yapar , odamlar da elini kolunu sallayarak çıkıp giderse paranın ne denli etkili bir illet olduğunu bir kez daha anlamış olacağız. böyle adalet olmaz , nerdeyse serbest bırakmak için yol arıyor yargı
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