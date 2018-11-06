İlişkiye zorlamıştı! Plazadaki dehşette şok ifade

Şule Çet, 29 Mayıs 2018’de lüks bir plazananı 20. katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetti. Aynı dairede bulunan Çet’in patronu Çağatay Aksu ve arkadaşı Berk Akand, gözaltına alındı. İki kez nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler, her ikisinde de hâkim tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak bu süreçte Ankara Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı otopsi raporunda Şule Çet’in saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

RAPOR DOSYAYA GİRDİ SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Hürriyet'in haberine göre; haklarında tekrar gözaltı kararı çıkarılan Çağatay Aksu ve Berk Akand Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nce “Cinsel amaçlı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı” suçlarından 14 Temmuz’da tutuklandı. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi’nin hazırladığı rapor, kısa bir süre önce soruşturma dosyasına girdi. Raporda Çet’in el tırnaklarından alınan iki DNA örneğinin şüpheli Berk Akand’a ait olduğu belirtildi.

BERK ODADA DEĞİLDİ

Savcılık, dosyaya giren rapor nedeniyle yeniden iki şüphelinin ifadesine başvurdu. Şüpheli Çağatay Aksu, Çet’in tırnaklarında Berk Akand’a ait DNA örneklerinin tespit edilmesiyle ilgili olarak “Ben Emniyet birimlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında ve Sulh Ceza Hakimliğinde ifade verdim. O ifadem doğrudur. Olay anında Şule Çet’i aşağıya düşerken kurtarmaya çalışan benim. Berk Akand, Şule Çet’in aşağıya düşme anında odada değildi. Nasıl çıktığını bilmemem” dedi.