Şule İdil Dere'nin annesinden mahkeme kararına sert tepki

Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı'nda 12 Mayıs 2016'da hafriyat kamyonun altında kalarak yaşamını yitiren 23 yaşındaki Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan, mahkemenin yararına tepki gösterdi.

Kızını 23 yaşında hayattan koparan kazanın “tarlada çalışır gibi iş yapılmasından" kaynaklandığını söyleyen acılı anne, buna rağmen mahkemenin iyi hal indirimi uygulamasına isyan etti. Kararı temyize götüreceğini ifade eden Aslan, “Uzaya gitmem gerekiyorsa gideceğim demiştim. Bunu yapacağım. Ben ne yaparsam yapayım İdil geri gelmeyecek ama, yaşama hakkı elinden alınan yavrum için ne yapmam gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğim" dedi.

“TARLADA ÇALIŞIR GİBİ İŞ GÖRMEYE KALKMIŞLAR"

Olayın üzerinden 4 yıldan uzun zaman geçtiğini ama o güne her duruşmada yeniden döndüğünü söyleyen Nesrin Aslan, olay gününü şöyle anlattı: “Hemen şurada oturuyorduk. Arkadaşlarıyla Moda'da oturup çay içeceğini, yürüyüp geleceğini söyledi. Hatta arkadaşlarıyla yemek için oradaki fırından taze simit de almış. O adamcağız beni her gördüğünde son simidini benden almıştı diye bana hatırlatır. Yürüyerek gelmek istemiş eve. Yani şuradaki sokağa gireceği yerde oldu. İdil'in pusette bebek iken bile gezdiği yerler buralar. Buraya geldiğimizde kendimizi evde sayardık. Fakat işte tarlaymış gibi iş görmeye kalkmışlar. Ne uyarı var, ne bir engel var, ne bir bariyer var. Kızım buradan geçerken kamyon geri geri geliyor. Zaten arkasını göremiyormuş, öyle büyük arabaların çalışması sırasında gel-git diyen biri olması gerekiyormuş, o da yok. Bir gün önce benzer bir şey yaşanmış, ramak kalmış hatta benzer bir olay olmasına. Hatta 'böyle bir tehlike var' diye mail atmış sanıklardan biri ama, o yöneticiler üzerinde durmamış olayın"