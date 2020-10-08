Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi 10 Eylül 2020 tarihinde yaptığı duruşmada 7 sanıklı davada 3 kişiyi suçlu bularak cezalandırmış, 4 kişiyi de suçsuz bularak beraat ettirmişti. Mahkeme, kamyon şoförü Mumin Kılıç'ı, "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırırken, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan İbrahim Ruhi Kelleci 42 bin 400, Zafer Karasaçlı da 26 bin 425 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, bu kararın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, Şule İdil Dere'nin 12 Mayıs 2016 günü Kadıköy Kurbağalıdere'de resmi olarak bisiklet ve yaya yoluna ayrılmasa da fiili olarak bisiklet ve yaya yolu olarak kullanılan alanda yürüyüş yaptığı sırada geri geri gelen Mumin Kılıç yönetimindeki kamyonun altında kaldığı belirtildi.

Mumin Kılıç'ın herhangi bir gözlemci bulundurmadan geri geri manevra yaptığına dikkat çekilen gerekçeli kararda, "Herhangi bir gözlemci bulundurmadan aracın arkasından geçmekte olan Şule İdil'i fark etmediği, ona çarpmak suretiyle ölümüne sebebiyet verdiği, kovuşturmada alınan beyanında aracın arka tarafından yayaların geçtiğini gördüğünü buna rağmen aracı sürmeye devam eden sanığın kazanın meydana gelebileceğini öngördüğü" belirtildi.