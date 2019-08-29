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Şule Yüksel Şenler son yolculuğunu uğurlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 14:03 | Son Güncelleme

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlanıyor.

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.
1960’lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanan gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler, İstanbul’da yaklaşık 8 aydır tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Şenler için bugün Eyüpsultan Camii’nde tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekilleri, yazarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şenler’in cenazesi hazireye defnedildikten sonra taziyesi Eyüp Ensari Konağı’nda kabul edilecek.
Törende açıklamalarda bulunan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Şule ablamız bizim için çok değerli bir şahsiyetti. Bu mücadelenin sembol ismiydi. O bir çınardı, o bir mücahitti. Bu mücadeleye geçmiş dönemlerde verilen sıkıntılara göğüs germiş koca yürekli bir kadındı. Tanımaktan, tanışmaktan sohbet etmekten birlikte olmaktan çok büyük bir onur duydum. Başımız sağ olsun. Onun ruhu bütün Türkiye’yi saracak. İslam dünyası adına verdiği mücadelenin bugün çok kıymetli evlatları burada bulunuyor” diye konuştu.
Şule Yüksel Şenler’in hayatını anlatan kitabın yazarı Demet Tezcan ise “Şule Yüksel Şenler bu ülkede çığır açmış bir isimdir. Gencecik daha 27 yaşında bir başına o dönemde dindar kimliğin hor görüldüğü dönemde dindar kimliği savunmuştur. Bunun mücadelesini vermiştir. Gençliğe emek vermiştir. Onlara dokunmuştur. Kadını ve erkeği ile kimlik inşasında çok değerli bir insanı yolcu ediyoruz. Bugün son kez on binler onun cenazesinde olacak. Burada olamayan insanlar yürekleri ve duaları ile burada olacaklar. Şule Yüksel Şenler’in ilk gençlik yıllarında ciğerlerine hastalık düşmüştü. Verem olmuştu. Tam teşhis konulduğu dönemde cezaevine girdi. Hastalığının en çetin günlerini cezaevinde en korkunç ortamlarında yaşadı. Döneminin Cumhurbaşkanı kendisini affetti. Şule Yüksel Şenler ise bunu kabul etmedi. En zor şartlarda hapis yattı. Her konferansı sonrasında hakkında soruşturma açıldı. O, bizim işaret fişeğimizdi” açıklamasını yaptı.

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