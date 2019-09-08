Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Gazeteci Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, "kayyum" tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada "İstanbul Haziaran ayında bir karar verdi. Bu karar bir demokratik ve hukuki karardır. Burada İstanbul seçmeninin oy vermesinin sebebi hizmet isteği. Çöpümü topla, suyumu akıt... Bir belediye bu hususla seçilir. Bir belediye başkanı ülke yönetmek için, iri iri laflar söylemek için seçilmez.Benim çok çalıştığımı uykusuz geceler geçirdiğimi mesai arkadaşlarım bilir. Belediye işleri önemli işlerdir. Türkiye politikasında söz sahibi olmak için hevesli olabilirsiniz, isteyebilirsiniz. Ama önce işinizi yapacaksınız. Biz Diyarbakır, Mardin ve Van'daki başkanların neden alındığını ifade ettik. Oraya gidip 'Aynı çizgideyiz' dedi. Ben de İstanbul seçmeniyim, ben selam falan göndermedim. Bütün bunlar, bu konular bir belediye başkanının yapması gerekenin çok üstündedir. Ama bunu seçmen değerlendirir ben değerlendirmem. Biz orada teröre karşı mücadele ortaya koyuyoruz. Onları onure den kişiyi ben İçişleri Bakanı olarak uyarırım. Bu benim hakkım, görevim. Bizzati terör örgütünün görevlendirdiği insanlara moral verenlere bir şeyler deme hakkımız bırakın da olsun." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen günlerde bir gazetecinin "İstanbul'a kayyum mu atanacak?" sorusuna "Pazar günü Hakan Çelik'te açıklayacağım" diyerek yanıt vermişti. Bakan Soylu'nun bu sözleri tartışma yaratırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "polemiklerden uzak duruyorum" açıklamasında bulunmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN TÜRK'te yayınlanan Hafta Sonu programında yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şöyle: ABD İLE ORTAK DEVRİYE Türkiye burada önleyici, düzenleyici bir rolü ve pozisyonu yönetiyor. Bölgede Türkiye, tarihsel sorumluluğunu yerine getiriyor. Burada işimizin kolay olmadığını söylemeliyiz. Bu coğrafyanın tam kalbindeyiz ama aynı zamanda bu coğrafyanın geçiş noktasıyız. Bugün eğer Amerika, Fırat'ın doğusunda bizim silahlı kuvvetlerimizle devriye yapmayı kabul ediyorsa bu Türkiye'nin girişimiyle oluşmuştur. Orada güvenli bir bölge oluşuyorsa bu Türkiye'nin ortaya koyduğu çabalarla ortaya çıkmıştır. AVRUPA'NIN TERÖRE BAKIŞI Avrupa'dan bizim adli olaylarda iade taleplerimize verilen karşılık yüzde 85 civarında ama terörle ilgili iade taleplerine verilen karşılık yüzde 3 civarında. Maalesef Avrupa'nın bu tutumu ikili ilişkilere zarar vermektedir. Sürecin nedeni Avrupa'daki samimiyet eksikliği. Almanya'da son 2-3 yıldır PKK konusunda olumlu bir tutum var ama FETÖ'cüler konusunda aynı şeyi söylemek mümkün değil.