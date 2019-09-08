Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Gazeteci Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, "kayyum" tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada "İstanbul Haziaran ayında bir karar verdi. Bu karar bir demokratik ve hukuki karardır. Burada İstanbul seçmeninin oy vermesinin sebebi hizmet isteği. Çöpümü topla, suyumu akıt... Bir belediye bu hususla seçilir. Bir belediye başkanı ülke yönetmek için, iri iri laflar söylemek için seçilmez.Benim çok çalıştığımı uykusuz geceler geçirdiğimi mesai arkadaşlarım bilir. Belediye işleri önemli işlerdir. Türkiye politikasında söz sahibi olmak için hevesli olabilirsiniz, isteyebilirsiniz. Ama önce işinizi yapacaksınız. Biz Diyarbakır, Mardin ve Van'daki başkanların neden alındığını ifade ettik. Oraya gidip 'Aynı çizgideyiz' dedi. Ben de İstanbul seçmeniyim, ben selam falan göndermedim. Bütün bunlar, bu konular bir belediye başkanının yapması gerekenin çok üstündedir. Ama bunu seçmen değerlendirir ben değerlendirmem. Biz orada teröre karşı mücadele ortaya koyuyoruz. Onları onure den kişiyi ben İçişleri Bakanı olarak uyarırım. Bu benim hakkım, görevim. Bizzati terör örgütünün görevlendirdiği insanlara moral verenlere bir şeyler deme hakkımız bırakın da olsun." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen günlerde bir gazetecinin "İstanbul'a kayyum mu atanacak?" sorusuna "Pazar günü Hakan Çelik'te açıklayacağım" diyerek yanıt vermişti.
Bakan Soylu'nun bu sözleri tartışma yaratırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "polemiklerden uzak duruyorum" açıklamasında bulunmuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN TÜRK'te yayınlanan Hafta Sonu programında yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şöyle:
ABD İLE ORTAK DEVRİYE
Türkiye burada önleyici, düzenleyici bir rolü ve pozisyonu yönetiyor. Bölgede Türkiye, tarihsel sorumluluğunu yerine getiriyor. Burada işimizin kolay olmadığını söylemeliyiz. Bu coğrafyanın tam kalbindeyiz ama aynı zamanda bu coğrafyanın geçiş noktasıyız. Bugün eğer Amerika, Fırat'ın doğusunda bizim silahlı kuvvetlerimizle devriye yapmayı kabul ediyorsa bu Türkiye'nin girişimiyle oluşmuştur. Orada güvenli bir bölge oluşuyorsa bu Türkiye'nin ortaya koyduğu çabalarla ortaya çıkmıştır.
AVRUPA'NIN TERÖRE BAKIŞI
Avrupa'dan bizim adli olaylarda iade taleplerimize verilen karşılık yüzde 85 civarında ama terörle ilgili iade taleplerine verilen karşılık yüzde 3 civarında. Maalesef Avrupa'nın bu tutumu ikili ilişkilere zarar vermektedir. Sürecin nedeni Avrupa'daki samimiyet eksikliği. Almanya'da son 2-3 yıldır PKK konusunda olumlu bir tutum var ama FETÖ'cüler konusunda aynı şeyi söylemek mümkün değil.
AVRUPA'YA KAÇAN FETÖ'CÜLER
Yunanistan burada FETÖ’cüler için bir geçiş ülkesi. On binlerce insan sınırı geçti, biz bunların bir çoğunu yakalıyoruz. Bu yıl 8 bin kişi sınırdan Yunanistan’a geçti. Yunanistan bunlardan yakaladıklarını Türkiye sınırına bıraktı ancak aralarında bir tane FETÖ üyesi yok.
Yurt dışından bir teröristin bile getirebilmesi bile Türkiye'nin gücünü gösterir. Türkiye bu konuda çok önemli adımlar atıyor. İğneyle kuyu kazdığımızı bilmenizi isterim.
FETÖ VE TERÖRLE MÜCADELE
Çok zor bir coğrafyada mücadele ediyoruz. Son dönemde ciddi bir terör olayı olmadı. Güvenlik birimlerimiz FETÖ'den arınınca terörle mücadelemizde daha sağlam adımlar atabildik.
Yerli silahlarımız terörle mücadeleyi ilerletti. Güvenlik güçlerimizin öz güvenini arttırdı. Teknolojik gelişmeleri takip ediyoruz. Bir saniye yüz bin fotoğraf tarayabiliyor ekiplerimiz. Geçen yıl 361 olay engellemişiz, bu yıl bu sayı 182'ye ulaşmış durumda. Daha dün 5 kilo TNT patlayıcı ele geçirildi.
TERÖRSİTLERİN STRATEJİLERİ
Bizi izleyenler bilsinler; DEAŞ'ın da PYD'nin de patronu aynıdır. Hem PKK'ya hem DEAŞ'a gelen talimatlar aynı. Burada hedefin Türkiye olduğu apaçık ortadır. İlk kez terörle mücadele tarihinde, tüm güvenlik kuvvetlerimiz hep birlikte bir bütün gibi çalışan bir yapıyla hareket ediyor. İçişleri Bakanlığı, MİT ve TSK koordinasyon halinde çalışmakta.
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