Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

CHP İzmir Milletvekili, Mehmet Ali Çelebi, TBMM'de "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu'nda değişiklik yapılması" önergesi hakkında bir konuşma yaptı.

Çelebi konuşmasında, istenen değişiklikle ilgili düşüncelerini aktardı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) geldiği durumu anlattı.

Çelebi, TSK’nın geldiği durumu anlatırkan “Kendinize yakın bulduğunuz tarikatlar orduda cirit atmaya başlıyor. Sonra da cuma namazını hangi cemaatin imamı kıldıracak diye Harbiye'de kavgalar çıkıyor. Siz bu ülkeye yeni 15 Temmuz'lar mı yaşatmaya çalışıyorsunuz bundan derhal vazgeçin” dedi.

CHP'Lİ VEKİLDEN ÇOK ÇARPICI İDDİALAR

Konuşmasında Jandarma’ya da değinen Çelebi, şu ifadeleri kullandı:

“Jandarmanın durumunu anlatıyorum. Jandarma Genel Komutanı bir ilimizi denetlemeye gidiyor. İl Jandarma Komutanı onu karşılamıyor, 40 dakika sonra geliyor. 'Neredesin' diyorlar, 'Vakit namazında olduğum için karşılamaya katılamadım' diyor. Ordunun şu anki durumu bu.

Bazı makamlarda evraklar takkesiz imzalanmıyor. Jandarma karargahında mescide gitmeyen astsubayların çeşitli bahanelerle sürgün tayinler yaşadığını biliyoruz.