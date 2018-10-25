Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

CHP İzmir Milletvekili, Mehmet Ali Çelebi, TBMM'de "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu'nda değişiklik yapılması" önergesi hakkında bir konuşma yaptı.
Çelebi konuşmasında, istenen değişiklikle ilgili düşüncelerini aktardı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) geldiği durumu anlattı.
Çelebi, TSK’nın geldiği durumu anlatırkan “Kendinize yakın bulduğunuz tarikatlar orduda cirit atmaya başlıyor. Sonra da cuma namazını hangi cemaatin imamı kıldıracak diye Harbiye'de kavgalar çıkıyor. Siz bu ülkeye yeni 15 Temmuz'lar mı yaşatmaya çalışıyorsunuz bundan derhal vazgeçin” dedi.
CHP'Lİ VEKİLDEN ÇOK ÇARPICI İDDİALAR
Konuşmasında Jandarma’ya da değinen Çelebi, şu ifadeleri kullandı:
“Jandarmanın durumunu anlatıyorum. Jandarma Genel Komutanı bir ilimizi denetlemeye gidiyor. İl Jandarma Komutanı onu karşılamıyor, 40 dakika sonra geliyor. 'Neredesin' diyorlar, 'Vakit namazında olduğum için karşılamaya katılamadım' diyor. Ordunun şu anki durumu bu.
Bazı makamlarda evraklar takkesiz imzalanmıyor. Jandarma karargahında mescide gitmeyen astsubayların çeşitli bahanelerle sürgün tayinler yaşadığını biliyoruz.
'AFERİN BİLE DENİLMEDİ'
Albay Aziz Yılmaz, Güven Şaban ve Nurettin Alkan, bu Jandarma subayları 15 Temmuz'da ölümüne savaştılar, darbe girişimini önlediler. 40'a yakın İl Jandarma Komutanı'nı arayıp darbeye katılmamalarını sağladılar. Jandarma bu işin içinde olsaydı, hiçbir şey yapılamazdı.
Bunlar en erken darbe girişimiyle mücadele eden insanlar. Albay Aziz Yılmaz, Güven Şaban ve Nurettin Alkan'a aferin bile denmedi bununla ilgili. Aziz Yılmaz'a ödül yerine ceza verildi. Güven Şaban ve Aziz Yılmaz'ın zorla emekliye sevk edilmesi sağlandı. Hem de 12 yıl çalışma hakları varken. Hani FETÖ'yle mücadele ediliyordu. Yoksa FETÖ'yle mücadele edenlerle mi mücadele ediliyor. Bunu açıklamanız lazım.
15 Temmuz sonra adaletsizlik uygulamaları yine FETÖ'nün ekmeğine yağ çalar.”
SÜLEYMAN SOYLU: ÇELEBİ İHANET İÇERİSİNDEDİR
Çelebi’nin bu sözlerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Soylu, şunları kaydetti:
“Kahraman Jandarmamıza Meclis kürsüsünden iftira atan, terörle mücadelemizi etkilemeye çalışan Mehmet Ali Çelebi ihanet içerisindedir.
Bir dönem şanlı ordumuzda maalesef görev yapan bu fersude, benzer görevleri yapıp Milletimizi katleden şerefsiz fetöcüler gibi davranmaktadır.”
Soylu’nun sözlerine CHP’li Çelebi’den yanıt gecikmedi. Çelebi de sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi:
“Fetöden 4 sene yatan ben, Fetöyü öven sensin Süleyman Soylu. Uydurma Ergenekon terör örgütünden yargılanırken terörle mücadeleye giden yine ben! Sende tutar bende tutmaz başka kapıya!”
“SEN ZEKERİYA ÖZ’Ü ÖVERKEN…”
Mehmet Ali Çelebi, Soylu’ya “Süleyman Soylu sen Zekeriya Öz’ü överken ben onun yüzüne 2010’da bu savunmayı yapıyordum. Şanlı ordumuz nasıl savunulur izle!” dedi ve Ergenekon kumpasında yaptığı savunmanın videosunu paylaştı.
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