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  4. Süleyman Soylu ile ters düştüğü konuşuluyordu! Celal Uzunkaya adaylık için başvurdu

Süleyman Soylu ile ters düştüğü konuşuluyordu! Celal Uzunkaya adaylık için başvurdu

27.11.2023 09:51 | Son Güncelleme:
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Eski Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, memleketi Samsun'dan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olduğunu açıkladı. Uzunkaya'nın, Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişimi ile ilgili yaptığı açıklama sonrası Süleyman Soylu ile gerginlik yaşadığı iddia edilmişti.

Süleyman Soylu ile ters düştüğü konuşuluyordu! Celal Uzunkaya adaylık için başvurdu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eski Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, AK Parti’den başkan aday adaylığını açıkladı.

Sözcü'nün haberine göre genel müdürlüğü döneminde polis teşkilatında yapmak istediği yenilikler, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından engellendiği öne sürülen Uzunkaya görevinden ayrılmıştı.

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SOYLU İLE GERGİNLİK

Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Akkuzulu köyünde yapılan saldırı ve linç girişimini önlemeye çalışan Celal Uzunkaya, saldırganları ‘En az 1000 kişilik güruh’ diye tanımlamış, Süleyman Soylu ise saldırganları ‘3-5 kişi’ olarak açıklamıştı. Bu durumun, bakan ve genel müdür arasında yeni bir gerginlik kaynağı oluşturduğu iddia edilmişti.

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Süleyman Soylu celal uzunkaya
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