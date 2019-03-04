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Süleyman Soylu 'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 22:42 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Burada ilk kez söylüyorum. DHKP/C üst düzey sorumlusu Türkiye'de ise ya ölüdür ya da tutukludur.

Süleyman Soylu 'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

Bakan Soylu ayrıca, '2 yılda 3 bin 333 terörist etkisiz hale getirildi. 3 bin 99 sığınak ve barınak imha edildi.' açıklamasında da bulundu. (AA)

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Süleyman Soylu DHKPC

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Her gün sallıyor,hayırdır seçim mi var?
isbati olmayan yalanlarinda bogulasin insALLAH.
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