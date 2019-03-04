Süleyman Soylu 'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

Bakan Soylu ayr\u0131ca, '2 y\u0131lda 3 bin 333 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi. 3 bin 99 s\u0131\u011f\u0131nak ve bar\u0131nak imha edildi.' a\u00e7\u0131klamas\u0131nda da bulundu. (AA)\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...En az yakan SUV modelleri 2019Marmaris\u2019te yabanc\u0131 dil bilen bek\u00e7iler g\u00f6revlerine ba\u015flad\u0131Erdo\u011fan'dan 'tanzim sat\u0131\u015f' a\u00e7\u0131klamas\u0131: D\u00fczene girmezse 81 ilde yayg\u0131nla\u015ft\u0131raca\u011f\u0131z (3)
Okuyucu Yorumları 2 yorum