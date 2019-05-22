SÜLEYMAN SOYLU MISIR ÇARŞISI ESNAFINI ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eminönü'nde bulunan tarihi Mısır Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında vatandaşlar bakan Soylu ile fotoğraf çekildi. Bakan Soylu'ya Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da eşlik etti.

Ziyaret sırasında bir esnaf Bakan Soylu'ya Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bir iş insanı tarafından yaptırılan Mevlüt Adıgüzel Anadolu Lisesi'nin eğitime açılabilmesi için okulun üzerinden geçen gerilim hattının kaldırılmasını talep etti. Bunun üzerine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu arayan Soylu, konunun takipçisi olacağını söyledi.

Mısır Çarşısı ziyaretinin ardından çiçek pazarı esnafını da ziyaret eden Soylu, Esenyurt'ta bir iftara katılmak üzere buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Süleyman Soylu'nun esnaf ziyareti

-Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

-Süleyman Soylu'nun Diyarbakır Valisini araması

-Genel ve detay

