Süleyman Soylu'nun yerine kim gelecek? Yeni İçişleri Bakanı kim? Yeni İçişleri Bakanı kim olacak?

Cuma akşamı gece yarısından 2 saat önce sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle sokaklarda oluşan izdiham görüntüleri nedeniyle tepkilerin hedefinde olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadesini kullanarak görevinden ayrıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevinden ayrılması sonrasında herkes İçişleri Bakanlığı görevini kimin yürüteceğini merak etmeye başladı. Herkes "Yeni İçişleri Bakanı'nın kim olacak?", "Süleyman Soylu'nun yerine kim gelecek?" sorularını araştırmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmesi halinde İçişleri Bakanlığı görevini yeni bir isim atanana kadar vekaleten yardımcılarından biri yürütecek. Bu görevi ise halen yardımcılık görevini sürdüren 4 isimden birinin yapması bekleniyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, İçişleri Bakan Yardımcılıklarına İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Müsteşar Yardımcıları İsmail Çataklı ve Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ile Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy atanmıştı.
1974 yılında Çankırı/Yapraklı'da doğdu.1996 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı.
1996 yılında Çankırı Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Afyon-Çobanlar Kaymakam Vekili (1998), sırasıyla Nevşehir-Acıgöl (2000-2001), Bingöl-Kiğı (2001-2003), Diyarbakır-Çermik (2003-2005) ve Sivas-Şarkışla (2000-2009) Kaymakamı olarak görev yaptı.
2009 yılında Mülkiye Müfettişi, 2010 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu. 27.02.2014 tarihinde Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.
1 Haziran 2016 tarihinde Kilis Valisi olarak atandı. 28.06.2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak atandı.
07.08.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.
İngilizce bilen ÇATAKLI, evli ve iki çocuk babasıdır.
Muhterem İnce, 30 Ağustos 1970 tarihinde Çanakkale'de doğdu.
İlk, orta ve lise (İHL) öğrenimini Balıkesir İli'nin Edremit ilçesinde yaptı. 1993 yılında İstanbul üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında Kırıkkale Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Sırasıyla 1994 ile 1997 yılları arasında Edirne Valiliği Kaymakam Adayı, 1997 ile 2000 yılları arasında Kırıkkale-Sulakyurt Kaymakamlığı, 2000 ile 2002 yılları arasında Adıyaman-Samsat Kaymakamlığı, 2002 ile 2005 yılları arasında Erzurum-Narman Kaymakamlığı, 2005 ile 2009 yılları arasında Çanakkale-Eceabat Kaymakamlığı, 2009 ile 2011 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü, 2011 ile 2013 yılları arasında Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, 23 Temmuz 2013 ile 02 Ağustos 2013 tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı, 2013 ile 2016 yılları arasında Personel Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Artvin Valiliği görevine, 7 Eylül 2016 tarih ve 9158 sayılı kararname ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı'na atanmıştır.
07 Ağustos 2018 tarihine kadar Müsteşarlık görevini sürdüren İnce, 8 Ağustos 2018 tarihli ve 30503 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır.
Evli ve iki çocuk babası olan Muhterem İnce İngilizce bilmektedir.
1962 yılında Trabzon Çaykara'da doğdu. İlköğrenimini Dernekpazarı'nda, Orta ve lise öğrenimini Rize'de, Yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Bölümünde, Yüksek lisans ve doktora öğrenimini MÜ'de, doktora üstü çalışmalarını "London City University, Business School" da uluslararası rekabet alanında yaptı.
Üniversite yıllarında başladığı iş hayatına basın sektörü, dış ticaret, endüstri ve eğitim sektörlerinde çeşitli düzeylerde yöneticilik ve danışmanlık yaparak devam etmiştir. (1977-2011)
Erdil Eğitim Kurumları "Erdil Koleji" kurucusu ve ortaklığı görevinde bulunmuştur. (1997-2014)
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde araştırma görevlisi, Dr. Öğretim görevlisi, Yrd. Doç. , Doçent ve Profesör olarak kısmi ve tam zamanlı çalışmıştır. (1987- )
T. C. Çalışma Bakanlığı Bakan Danışmanlığı (2016-17), T.C. İçişleri Bakanlığı Bakan Danışmanlığı, Müsteşar Yardımcılığı (2017 - 2018) ve 07.08.2018 Tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararıyla İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil çeşitli dernek, vakıf ve sosyal kurumlara üyedir.
Evli ve iki çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Mehmet Ersoy 26.04.1964 tarihinde Sinop-Boyabat'ta doğdu. İlk, orta, lise eğitimini aynı ilçede tamamladı. 1986 yılında Ankara Üniversite'si Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1987 yılında Kastamonu Kaymakam Adayı olarak Mülki idare amirliği mesleğine kabul edildi. Kaymakam Adaylığı döneminde bir yıl süreyle İngiltere'de dil ve mesleki eğitim aldı.
Sırasıyla İzmir-Kemalpaşa Kaymakam Vekilliği, Balıkesir-İvrindi, Konya-Çeltik, Tunceli-Nazımiye Kaymakamlıkları, Mardin Vali Yardımcılığı, Denizli-Buldan, Adana-Kozan, İstanbul-Çatalca ve Sarıyer Kaymakamlıkları görevlerinde bulundu. Buldan Kaymakamı iken Düzce Depremi nedeniyle üç ay süreyle Bolu Vali Yardımcılığında görevlendirildi.
22 Aralık 2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla Sarıyer Kaymakamlığı'ndan Yalova Valiliği'ne atandı.
02 Ocak 2010 tarihinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı olarak (AFAD) görevlendirildi.
12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimlerinde Ak Parti Sinop Milletvekili Seçildi. Milletvekilliği döneminde Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, TBMM İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Başkanvekilliği, PAP Ve KEİPA Türk Grubu Üyeliği görevlerinde bulundu. 24. Dönem İkinci Yasama yılında ise İçişleri Komisyonu Başkanlığı yaptı.
18.03.2016 Tarihli Üçlü Kararname ile Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.
21.06.2017 Tarihli Üçlü Kararname ile İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 07.08.2018 Tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararıyla da ikinci kez İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Mehmet Ersoy, evli ve iki çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.