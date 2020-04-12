Süleyman Soylu'nun yerine kim gelecek? Yeni İçişleri Bakanı kim? Yeni İçişleri Bakanı kim olacak?

Cuma akşamı gece yarısından 2 saat önce sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle sokaklarda oluşan izdiham görüntüleri nedeniyle tepkilerin hedefinde olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadesini kullanarak görevinden ayrıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevinden ayrılması sonrasında herkes İçişleri Bakanlığı görevini kimin yürüteceğini merak etmeye başladı. Herkes "Yeni İçişleri Bakanı'nın kim olacak?", "Süleyman Soylu'nun yerine kim gelecek?" sorularını araştırmaya başladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVİNİ VEKALETEN YARDIMCISI YÜRÜTECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmesi halinde İçişleri Bakanlığı görevini yeni bir isim atanana kadar vekaleten yardımcılarından biri yürütecek. Bu görevi ise halen yardımcılık görevini sürdüren 4 isimden birinin yapması bekleniyor.

ERDOĞAN'IN ONAYIYLA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YARDIMCILIĞINA 4 İSİM ATANMIŞTI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, İçişleri Bakan Yardımcılıklarına İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Müsteşar Yardımcıları İsmail Çataklı ve Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ile Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy atanmıştı.