Süleymani'nin cenazesi saldırının ardından toprağa verildi! İran'dan ABD'ye mesaj!

İran devlet televizyonunun haberine göre, dün yaşanan izdiham nedeniyle iki kez ertelenen Süleymani'nin cenazesinin defin işlemi gerçekleştirildi.
Haberde, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne yapılan saldırıyla Süleymani'nin intikamının alınmasının ardından cenazenin defnedildiği vurgulandı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından İran’ın misillemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "BM Anlaşmasının 51’inci maddesine göre, orantılı bir şekilde karşılık verildi ve tamamlandı. Gerginliğin artmasını ya da savaş istemiyoruz ama karşıdan saldırı gelirse kendimizi savunacağız” ifadelerini kullandı.
CNN TÜRK'e konuşan Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, saldırının ardından Bağdat semalarında ABD'ye ait çok sayıda uçak ve helikopter uçuşunun gerçekleştirildiğini söyledi. Büyükelçi Yıldız, iki üsse gerçekleştirilen saldırılarda füzelerin hedefine ulaştığı ancak zaiyat konusunda herhangi bir bilgi olmadığını kaydetti. Saldırıların gerçekleştirildiği üslerde sadece ABD askerlerinin bulunmadığını, Iraklı personelin de görev yaptığını belirten Yıldız, "Iraklı kayıpların da olabileceği göz önünde bulundurulmalı." dedi.
Bölgede ABD'nin yüksek alarm düzeyinde olduğunu ifade eden Büyükelçi Yıldız, "Karşılaşan iki taraf; İran ve ABD. Ancak karşılaşılan alan, saha Irak. Bu durum bölgesel dinamiklere bakıldığında kaygı verici " diye konuştu.
İran medyasına göre, ABD üslerine düzenlenen saldırılarla ilgili açıklama yapan Kevseri, "Yapmayacağımız bir şeyi söylemeyiz. Bu gece atılan adım başlangıçtı. ABD'liler bölgeyi terk etmeleri gerektiğini bilmelidir." ifadelerini kullandı.
ABD'li yetkililere, Donald Trump'ın İran'a yönelik eylemlerini durdurması için baskı yapma çağrısında bulunan Kevseri, "Aksi halde onların bölgedeki güçleri zarar görür. Attıkları her adıma karşılık verileceğini bilmelidirler. ABD bölgeyi terk etmelidir. ABD'yi rahat bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'nin yaptırım listesindeki İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi ise Irak'taki hava üslerine yönelik balistik füze saldırısına ilişkin Twitter hesabından "sert intikam" etiketiyle paylaştığı mesajında, "Bölgemizden defolun" ifadesine yer verdi.
Öte yandan İran devlet televizyonu, ABD üslerinin Irak sınırı yakınlarındaki Kirmanşah kentinden fırlatılan katı yakıtlı "Fatih" füzeleriyle vurulduğunu duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtilmişti. (AA)
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