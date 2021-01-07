Sultanbeyli'de drift görüntülerini paylaşan kişi gözaltına alındı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, araç sürücünün drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşmasına ilişkin çalışma başlattı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli Baran Ö.'yü yakalandı. Sürücüye drift yapmaktan 6 bin 700 lira para cezası uygulandı. Araç, 60 gün süre ile trafikten men edildi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Ayrıca Baran Ö'nün sürücü belgesi 2 ay süre ile geçici olarak geri alındı.

Şüpheli, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılmak üzere Sultanbeyli Ahmet Yesevi Polis Merkezine sevk edildi.

(AA)

