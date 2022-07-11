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  4. Sultanbeyli’de ilerleyemeyen İETT otobüsü için vatandaşlar seferber oldu

Sultanbeyli’de ilerleyemeyen İETT otobüsü için vatandaşlar seferber oldu

11.07.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli’de sürücüsünün yanlış park etmesiyle arka kısmı yolda kalan otomobil nedeniyle İETT otobüsü yolda ilerleyemedi. İETT otobüsünün otomobile çarpmadan ilerleyebilmesi için seferber olan vatandaşlar, otomobili el birliğiyle ittirerek olduğu yerden ileri taşıdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli’de geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan olayda, iddiaya göre yol kenarına park eden sürücünün hatalı park etmesiyle otomobilin arka kısmı yolda kaldı. Yolda ilerleyen İETT otobüsü sürücüsü, arka kısmı yolda kalan otomobile çarpmamak için ilerleyemeyince yoluna devam edemedi. Olaya tanık olan vatandaşlar bir süre fikir alış verişi yaptıktan sonra el birliği ile otomobili ittirerek olduğu yerden ileri taşıdı. Otomobilin ittirilmesiyle İETT otobüsü yoluna devam edebildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sultanbeyli
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