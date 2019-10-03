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Sultanbeyli Kent Meydanı'nda okuma etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 11:48 | Son Güncelleme

Sultanbeyli Kaymakamlığınca yürütülen ve İSTKA tarafından desteklenen Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezleri projesi kapsamında düzenlenen kitap okuma etkinliklerinin sonuncusu, Sultanbeyli Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi - Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay: - "Hedefimiz muhakkak ki Sultanbeyli'yi eğitimde marka kent haline getirmektir" - Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin: - "Umuyoruz ki ileride ülkemizi yöneten nesiller siz gençlerimiz arasından çıkacaktır"

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Kaymakamlığınca yürütülen, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ve Sultanbeyli Belediyesi tarafından desteklenen Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezleri (TEBİLMER) projesi kapsamında, Sultanbeyli Kent Meydanı'nda okuma etkinliği düzenlendi.

"En Çok Sultanbeyli Okuyor" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, ilçedeki ilk ve orta okullarda eğitim gören çocuklar, öğretmenleri ve katılımcılar, yanlarındaki getirdikleri kitapları okudu.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, TEBİLMER projesi kapsamında altı okulda açılan kütüphanelerin küçük eksiklikleri kaldığını ve yakında açılacağını söyledi.

Kubilay, desteklerinden dolayı Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e teşekkür ettiği konuşmasında, "Burada çok güzel bir ortam var. Hedefimiz muhakkak ki Sultanbeyli'yi eğitimde marka kent haline getirmektir. Sultanbeyli ilçesinde 27 yıllık bir mülki amir olarak bu tablodan mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bizim en esaslı meselemiz eğitim, bundan daha önemli meselemiz olmadı, olmayacak. En önemli yatırım insana yapılan yatırımdır." dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de ilçedeki kütüphanelerde kitap sayısının 500 bini geçtiğini söyledi.

Keskin, "Kaymakamlığımızla birlikte yürüttüğümüz çeşitli projelerimizden birisi de bu TEBİLMER projesidir. Biz Sultanbeyli'de göreve ilk geldiğimizde yalnızca 3 bin kitap vardı. Şu anda sayı 500 bini geçmiş durumda fakat okumadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Bizler kitap okumayı, okutmayı bu projemizle daha da artırmayı hedefliyoruz. Altı okulumuzda kütüphanelerimizi İSTKA'nın desteğiyle tamamladık. Bu final etkinliğinin de belediye olarak düzenlediğimiz Kitap Fuarı'nda olması bizim için ayrı bir önemli oldu. Bu projelerimiz sonrası umuyoruz ki ileride ülkemizi yöneten nesiller siz gençlerimiz arasından çıkacaktır." diye konuştu.

TEBİLMER projesi kapsamında Sultanbeyli'deki altı okula kütüphane yapıldı. Son teknoloji ekipmanlar kullanılarak düzenlemeler yapılan kütüphanelerde Türkiye'de tanınan isimlerin fotoğrafları kullanılarak ayrı temalar oluşturuldu.

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sultanbeyli Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezleri

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