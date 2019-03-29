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SULTANBEYLİ'DE AYNI BÖLGEDE ORMAN YANGINLARI

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 17:44 | Son Güncelleme

Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA Sultanbeyli'de geçen hafta 5 farklı noktada çıkan orman yangınına yakın bir bölgede bugün de 2 farklı noktada yangın çıktı.

Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA
Sultanbeyli'de geçen hafta 5 farklı noktada çıkan orman yangınına yakın bir bölgede bugün de 2 farklı noktada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangınları büyümeden söndürürken polis, yangınların kasti çıkarılmış olabileceği ihtimaline karşı soruşturma başlattı.
Battalgazi Mahallesi'nde bulunan Teferrüç Tepe Ormanı'nda saat 16.30'da 2 farklı bölgede yangın çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Orman itfaiye ekipleri, yangınları büyümeden söndürdü. Helikopter de çalışmalara havadan destek verdi.
Geçen hafta bölgeye yakın Aydos Ormanı'nda 5 farklı noktada yangın çıkmıştı. Geçen haftaki ve bugünkü yangınların kasti çıkarılmış olabileceği ihtimaline karşı polis soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:
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-İtfaiye ekipleri
-Polis ekipleri
-İtfaiye araçları
-Zırhlı polis aracı
-Orman itfaiye araçları
Detaylar
-Geçen hafta çıkan yangınların havadan arşiv görüntüleri

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