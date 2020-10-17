HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sultanbeyli’de otomobil çarpan üç kız çocuğunun şans eseri kurtuluşu kamerada

Sultanbeyli’de otomobil çarpan üç kız çocuğunun şans eseri kurtuluşu kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 15:49 | Son Güncelleme

Sultanbeyli’de seyir halindeki otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan üç kız çocuğuna çarptı.

Sultanbeyli’de seyir halindeki otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan üç kız çocuğuna çarptı. Kız çocukları çarpmanın etkisiyle park halinde olan kamyonun altına girdi. Üç kız çocuğunun şans eseri kurtuluşu güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan üç kız çocuğuna otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen kardeşler, park halinde olan kamyonun altına girdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yürekleri ağıza getiren kaza sonrası kardeşlerden ikisi kazadan burnu dahi kanamadan kurtulurken, diğer kardeşleri ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Yaşanan kaza sonrası çevredeki esnaflar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralan kız çocuğuna müdahale ederek diğer 2 kız çocuğunun sağlık kontrolünü sağladı. Hafif yaralanan kız çocuğunun annesi bir an olsun evladının yanından ayrılmazken 3 kız çocuğunun sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.
Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzun sakal ve bıyıklılar için korona uyarısıUzun sakal ve bıyıklılar için korona uyarısı
Ünlü Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülüÜnlü Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
İşte MasterChef karakuş tatlısı tarifi...İşte MasterChef karakuş tatlısı tarifi...
En Çok Okunan Haberler
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum
Ermenistan'ın alçak saldırısı sonrası Aliyev'den flaş açıklama
Ermenistan'ın alçak saldırısı sonrası Aliyev'den flaş açıklama
Azerbaycan Ermenistan'dan intikamını böyle aldı
Azerbaycan Ermenistan'dan intikamını böyle aldı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Diğer Haberler
Altın dişlerini bile aldılar ama suçüstü yakalandılar
Altın dişlerini bile aldılar ama suçüstü yakalandılar
Soma’da maden işletmesi müdürü bıçaklı saldırıda öldürüldü
Soma'da maden işletmesi müdürü öldürüldü
Ünlü Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
Ünlü Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
MİT, BAE adına bilgi toplayan bir ajanı yakaladı
MİT, BAE adına bilgi toplayan bir ajanı yakaladı
Sakarya'dan kahreden haber! Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu
Sakarya'dan kahreden haber!
Hareketli anlar! Vatandaş dinamit sanıp polisi aradı, alçı kalıpları çıktı
Görenler hemen polisi aradı, gerçek sonradan ortaya çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.