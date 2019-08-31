Sultanbeyli'deki cinayet

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de 15 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ömer Y, "eşi kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.
Sultanbeyli'de eşi Zeynep Y'yi aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ömer Y, işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.
Burada nöbetçi savcıya çıkarılan Ömer Y, ifadesinin alınmasının ardından "eşi kasten öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Ömer Y'nin tutuklanmasına karar verdi.
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