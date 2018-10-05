Sultangazi Belediyesi’nden gençlik araştırması: İnanıyor ama ibadet etmiyorlar

Sultangazi Belediyesi, İstanbul'da 26 ilçede 15- 29 yaş aralığındaki bin 268 gençle yüz yüze görüşerek ‘İstanbul Gençlik Araştırması' yaptırdı.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre, araştırmaya göre gençlerin yüzde 46.5'i sigara ve nargile kullanıyor. Yüzde 60.8'i alkol kullanmazken yüzde 27.3'ü ise bir şekilde alkol almış veya almaya devam ediyor. Düzenli alkol tüketenlerin oranı yüzde 12. Uyuşturucu madde kullanma oranı ise yüzde 1,1. Hiç kullanmayan genç oranı da yüzde 98,9.

İNANIYOR AMA İBADET ETMİYOR

Araştırmada gençlerin din ile ilişkileri de ele alındı. Araştırmaya göre "Bir dine inanıyorum ve ibadetlerimin tümünü yerine getiriyorum" diyenlerin oranı yüzde 8.9, "İnanıyorum ibadetlerimin bir kısmını yerine getiriyorum" diyenler yüzde 52, "Bir dine inanıyorum ama ibadetlerini yerine getirmiyorum " diyenler de yüzde 28,5 oranına sahip. "Din ve tanrı meselesi beni ilgilendirmiyor" yanıtını verenler yüzde 1.1, "herhangi bir dine inanmıyorum fakat tüm dinlere saygılıyım" diye düşünenler yüzde 1.5, "herhangi bir dine inanmıyorum ve dinlere karşıyım" yanıtının oranı yüzde 1,7. Yani gençlerin yüzde 4,3 dine karşı ilgisiz.