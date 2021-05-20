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  4. Sultangazi'de bir mahalleye dadanan bisiklet hırsızı çocukların kabusu oldu

Sultangazi'de bir mahalleye dadanan bisiklet hırsızı çocukların kabusu oldu

20.05.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'ne dadanan bisiklet hırsızları çocukların kabusu oldu. Mahallede 2 hafta içinde 10'a yakın bisiklet çalınırken, bisiklet hırsızlar kameraya yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'ne bisiklet hırsızları dadandı. Mahallede 2 hafta içinde 10'a yakın bisiklet çalındı. Kimi çocuklar bisikletlerinin çalındığına şahit olurken, kimi çocuklar ise hırsızlara son anda bağırarak engel oldu. Pandemi nedeniyle evde sıkılan 18 yaş altına gelen izinle dışarı çıkabilen çocuklar bisikletleri çalınınca çareyi top oynamakta buldu.

"BİSİKLETİMİN ÇALINDIĞINI GÖRDÜM"

Bisikleti çalınmak istenen çocuklardan biri, "Ben arkadaşımla balkondan balkona konuşuyorduk. Tam o sırada aşağıya baktığımda bisikletimin çalındığı gördüm. Ben aşağı indim. O sırada hırsız kaçtı" dedi.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Çocukların kabusu olan bisiklet hırsızı kameraya yakalandı. Uygun zamanı bulunca binanın içinde bulunan bisikleti rahatlıkla alan hırsız, hızla oradan uzaklaşıyor.

(İHA)

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