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  4. Sultangazi'de kahreden olay! Tramvay beklerken kalp krizi geçirdi

Sultangazi'de kahreden olay! Tramvay beklerken kalp krizi geçirdi

17.11.2020 10:59 | Son Güncelleme:
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Sultangazi'de kahreden olay! Tramvay beklerken kalp krizi geçirdi

Sultangazi'de durakta tramvay bekleyen 50 yaşındaki Mehmet Özcan Duyğun kalp krizi geçirdi. Duraktaki başka bir vatandaşın kalp masajı yaptığı Duyğun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Cebeci Mahallesi Cebeci tramvay durağında dün meydana geldi. Durakta tramvayın gelmesini bekleyen Mehmet Özcan Duyğun(50), kalp krizi geçirdi.

Onu görenler hemen 112 Acil Servise haber verdi. Duraktan bekleyen bir vatandaş sağlık görevlileri gelene kadar, yaşlı adama kalp masajı yaptı. O anlar ise amatör kameralara yansıdı.

Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları Duyğun'u ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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Duyğun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

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(DHA)

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