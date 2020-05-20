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  4. Sultangazi'de polisi görünce otların arasına saklandılar

Sultangazi'de polisi görünce otların arasına saklandılar

İLGİNÇ HABERLER  | 20.05.2020 11:27 | Son Güncelleme

Sultangazi'de 65 yaş üstü olduğu öne sürülen 3 kişinin polisten saklandığı anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde mahallede bulunan yeşillik alanda ilginç bir görüntü kaydedildi. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, boş bir arazide otların arasına uzanarak saklanmaya çalışan üç kişi amatör kameraya yansıdı. 65 yaş üstü olduğu öne sürülen 3 kişinin devriye gezen polis ekiplerinden saklanmaya çalıştığı, bir süre otların arasında gizlendikten sonra ayağa kalkarak bulundukları yerden uzaklaşmaları kameraya yansıdı.

(DHA)

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