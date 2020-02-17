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  4. Sultangazi'de silahlı market soygunu! Yüz maskesiyle geldi parayı alıp kaçtı

Sultangazi'de silahlı market soygunu! Yüz maskesiyle geldi parayı alıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 11:49 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi’de markete giren yüzü maskeli bir kişi, çalışana silah doğrultup etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.

Sultangazi'de silahlı market soygunu! Yüz maskesiyle geldi parayı alıp kaçtı

Olay, saat 09.00 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi Şehit Nurettin Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Kimliği belirsiz maskeli bir kişi cadde üzerinde bulunan markete girdi. Şüpheli, markette olan kasiyere silah doğrultup etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki paraları istedi. Kasadaki bir miktar parayı alan soyguncu, hızlıca olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Korku ve panik yaşayan market çalışanı olayı hemen polise bildirdi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri marketin güvenlik kamerasını kontrol ederek olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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