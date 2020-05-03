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Sultangazi'de sokak ortasında tıraş oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 12:12 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de yasak olmasına rağmen sokakta tıraş olan gençler kameraya yansıdı.

Sultangazi'de sokak ortasında tıraş oldular

Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın 21 Mart'ta aldığı karar doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik salonları tedbir kapsamında kapatıldı. Sultangazi'de geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde berber ve kuaförlerin kapalı olmasından dolayı, sokakta tıraş olan gençler görüntülendi. İsmetpaşa Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde, bir kişinin sokakta arkadaşını tıraş ettiği görülüyor.

Yanında bulunan bir başka arkadaşının da cep telefonu ışığı ile ortalığı aydınlattığı kameraya yansıyor.

(DHA)

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