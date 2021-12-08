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Sultangazi'de sokak ortasında vahşet! O anlar kamerada

08.12.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de sokakta yürürken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında başından vurulan Nedim Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganın Nedim Ç.'ye yaklaşması ve kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.45 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kimliği belirsiz bir kişi, bir arkadaşıyla sokakta yürüyen Nedim Ç. (35)'ye tabancayla 3 el ateş etti. Başına kurşun isabet eden Nedim Ç. yere yığıldı. Şüpheli saldırının ardından kaçarak izini kaybettirirken, bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Nedim Ç.'nin, hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Saldırganın Nedim Ç.'ye yaklaşması ve kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul Sultangazi silahlı saldırı
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