Sultangazi'deki feci kazada kahreden detay! Bebeğinin hayatını kurtarmış

Edinilen bilgiye göre, olay saat 13.00 sıralarında Sultangazi-Arnavutköy yolu Habipler eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. 3 çocuk annesi Bedriye Kubaşık (34), 2 çocuğuyla yolun karşısına geçmek istedi.

Refüjde bekleyen kadın, E.H. yönetimindeki hafriyat kamyonunu son anda fark edince bir hamleyle içinde 2 yaşındaki bebeğinin bulunduğu arabayı yolun karşısına attı. Bebeğinin hayatını kurtaran kadın, kamyonun altında kaldı. Vatandaşlar aracın altında 1-2 metre sürüklenen kadının çığlıklarına koştu. Araç geri çekilerek aracın altından çıkarılan talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, çocuklar ise kazadan kıl payı kurtuldu. Acı haberi duyarak olay yerine koşan eşi Adem Kubaşık, gözyaşlarına boğuldu. Hafriyat kamyonu sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

''OLAY YERİNDE VEFAT ETTİ''

Aracını tamire getiren Tuncay Coşkun isimli vatandaş, "Bir kadın 3 çocuğuyla birlikte karşıya geçmek istiyordu. Ellerinde pazar arabası vardı. Daha önce bir bağırma sesi duyduk. Kamyon kadını altına aldı. Yere düşen kadın bir iki metre de sürükledi. Biz kamyoncuya bağırdık, hemen yanına koştuk. Aracı geri aldık. Kadını altından çıkardık. Kadın yaşıyordu. Ambulansa haber verdik. Kadın olay yerinde vefat etti" dedi.

(İHA)

