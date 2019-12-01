Sultangazi'de 10 ton çiğ köfte dağıtıldı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de düzenlenen Çiğköfte Festivali'nde 10 ton çiğ köfte dağıtıldı.

İstanbul Etsiz Çiğköfteciler ve Esnaf Sanatkarlar Derneği ile Sultangazi Belediyesi iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen festivalde katılımcılara, 100 usta tarafından 10 ton çiğ köftenin yanı sıra limonata ve şalgam suyu da ikram edildi.

Festivalde, çiğ köfteden yapılan Nemrut Dağı'ndaki kral heykelleri ile aslan ve kartal heykelleri dikkati çekerken, el yapımı heykeller, özellikle gençlerin ve fotoğraf meraklılarının ilgi odağı oldu.

Etkinlikte konuşan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Sultangazili olmanın ayrıcalık olduğunu söyledi.

"Gerçekten insanın bir derdi, sıkıntısı varsa, kendini o gün iyi hissetmiyorsa yapacağı şey basit. Sultangazi'ye gelecek, bu güzel insanların misafirperverliği, sıcak karşılaması, dert dinlemesi, mutluluk paylaşması, gerçekten çok güzel muhabbetiyle kendini tekrar iyi hissedecek." diyen Bozkır, şöyle konuştu: