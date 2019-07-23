HABER

Sultangazi’de alacak verecek meselesinden yaşanan cinayetinin zanlısı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 14:04 | Son Güncelleme

Sultangazi’de alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi vurarak öldüren şahıs yakalandı.

Sultangazi’de alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi vurarak öldüren şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Olay, Sultangazi 75. Yıl Mahallesinde, 14 Temmuz Pazar günü, saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şaban O. (49) bir süre önce Gülşah Ç. (34)’den bir miktar borç para aldı. Şaban O.’nun, borcunu uzun süre ödememesi üzerine Gülşah Ç.’nin bir tanıdığı olduğu öğrenilen Arif G. (23), Şaban O. ile borç meselesini konuşmak için 75. Yıl Mahallesinde buluştu. Şaban O.’nin kullandığı araca binen Arif G., Şaban O. ile alacak verecek meselesi hakkında konuşmaya başladı. İkili bir süre sonra tartışmaya başladı ve o sırada alkollü olduğu belirlenen Arif G., belindeki silahı çıkartarak Şaban O.’yu aracın içerisinde vurduktan sonra koşarak uzaklaştı. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şaban O.’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, bunun üzerine olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine Bağlı ekipler Şaban O.’yu öldüren şahısın kimliğini tespit etti. Şüpheli Arif G. kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Arif G. ile birlikte olayla ilgisi olabileceği değerlendirilen Gülşah Ç. ’de sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Şaban O.’nun katil zanlısı Arif G. ve olayla ilgisi olabileceği değerlendirilen Gülşah Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Arif G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderilirken, Gülşah Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Arif G.’nin Şaban O.’ya ait araca bindiği, bir süre araçta kaldığı, cinayeti işledikten sonra da araçtan inerek koşarak uzaklaştığı görüldü.

Rizelilerin kabusu olmuştu, artık orada da görülüyorRizelilerin kabusu olmuştu, artık orada da görülüyor
Isparta’da otomobil evin bahçesine uçtu, sürücüsü kaçtıIsparta’da otomobil evin bahçesine uçtu, sürücüsü kaçtı
Çalınan telefonunun hafıza kartı için hırsıza 500 lira verecekÇalınan telefonunun hafıza kartı için hırsıza 500 lira verecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Son dakika! Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Bilecik'te bıçaklı kavga! İki gurup birbirine girdi: Yaralılar var

İki gurup birbirine girdi: Yaralılar var

Sel felaketi nedeniyle Düzce Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

İkinci bir duyuruya kadar denize girmek yasak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.