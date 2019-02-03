SULTANGAZİ'DE ALT YAPI ÇALIŞMASI SIRASINDA 1 İŞÇİ TOPRAK ALTINDA KALDI (1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL DHA

Sultangazi Mescid-i Selam tramvay durağı yakınında elektrik ekiplerinin çalışması sırasında açılan çukurda toprak kayması meydana geldi. Çalışma sırasında açılan çukurda meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi beline kadar gömüldü. Özdemir Eren isimli işçiyi olay yerine itfaiye ekipleri kurtardı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

