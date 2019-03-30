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Sultangazi'de çatıdaki baz istasyonu alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 10:01 | Son Güncelleme

Sultangazi'de 6 katlı bir iş merkezinin çatısında bulunan baz istasyonunda yangın çıktı.

Haber-Kamera Emin YEŞİL İSTANBUL, (DHA) Sultangazi'de 6 katlı bir iş merkezinin çatısında bulunan baz istasyonunda yangın çıktı. 50. Yıl Mahallesi, D Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı iş merkezinin çatı katındaki baz istasyonunda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki merdiveni uzatarak müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri de gerekli güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı. Büyük oranda zarar gören baz istasyonu kullanılamaz hale geldi. Polis soruşturma başlatırken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi. Yangının çıktığı sırada binada olduğunu belirten bir görgü tanığı, ?Çalıştığımız esnada yangın çıktı. Biz kendimizi dışarı attık. İtfaiyemiz zamanında yetişti. Herhangi bir mal ve can kaybımız yok dedi.

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