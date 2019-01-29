Sultangazi’de elektronik ürün yüklü kamyonet devrildi

Sultangazi Habibler yolu Mahmutbey sapağında elektronik ürün taşıyan bir kamyonet yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, kamyoneti kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kaza, Sultangazi ilçesi Habibler yolu Mahmutbey sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Habibler istikametinden Metris istikametine seyir halinde olan Mustafa Efe idaresindeki 34 JLY 69 plakalı kamyonet kontrolden çıktı. İddiaya göre, önüne çıkan otomobile çarpmamak için sola kıran Mustafa Efe’nin kullandığı elektronik malzeme yüklü kamyonet yan yattı. Kazadan kamyonet sürücüsü yara almadan kurtuldu.
“Taksiye vurmamak için buraya girdim”
Kazayı önüne çıkan otomobile çarpmamak için yaptığını iddia eden Mustafa Efe, “Yukarıdan geliyordum. O öbür tarafa giren arkadaş önüme çıktı. Ona vurmamak için mecbur sola kaçtım. Hava da biraz çiğliydi. Yağmur olduğu için biraz da kayganlık oldu. Taksiye vurmamak için buraya girdim” dedi.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yoğunlaşan trafiği açmak için çalışma başlatırken, kamyonetin kaldırılması için çekici bekleniyor.
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