HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sultangazi'de gelin konvoyuyla yolu kapatıp halay çektiler

Sultangazi'de gelin konvoyuyla yolu kapatıp halay çektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 22:02 | Son Güncelleme

Sultangazi'de, gelin konvoyundakiler araçlarını durdurup trafiğin yoğun seyrettiği yolu kapatarak halay çekti. Sürücülerin korna çalarak tepki gösterdiği yolda halay çekme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, gelin ve damadın da aralarında olduğu halay çekenleri tespit ederek, cezai işlem uyguladı.

Sultangazi'de gelin konvoyuyla yolu kapatıp halay çektiler

Arnavutköy bağlantı yolunu kullanan düğün konvoyundakiler bugün 13.45 sıralarında, Sultançiftliği Mahallesi mevkiinde araçlarını durdurarak trafiği kapattı. Araçlarından inen gelin ve damat ile birlikte bir grup, davul ve zurna eşliğine halay çekti.

Trafiğin yoğun seyrettiği yolda trafiği durdurup halay çekenlere diğer sürücüler kora çalarak tepki gösterdi. Halay çekenlerin maske takmayıp sosyal mesafe kurallarına da uymadıkları görüldü.

"BÖYLE SAÇMA BİR ŞEY Mİ OLUR"

O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, düğün konvoyundakilerin durdurdukları araçlarının önünde gelin, damat ve davul zurna eşliğinde halay çektikleri görülüyor. Arkadaki sürücülerin trafiğin durdurulmasına korna çalarak tepki gösterdikleri ve aracından inen bir sürücünün halay çeken grubun yanına yaklaşıp "Böyle saçma bir şey mi olur?" dediği kameraya yansıyor. Grup, tepkiler üzerine halayı sonlandırıp araçlarına binerek yola devam ediyor.

POLİS TESPİT EDİP CEZA KESTİ

Görüntüler üzerine Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İlçe Trafik Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla konvoydaki 4 araç ve halay çeken damat Murat D, gelin Ayşe G., Mehmet K., Elif D. ve Esma D. tespit edildi. Tespit edilen kişilere, "Trafiği Tehlikeye Düşürmek", "Tehlikeli Araç Kullanmak ve Trafiği Gereksiz Yavaşlatmak", "Ulaşım Araçlarını Kaçırma veya Alıkoyma" ile maske kullanım zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle para cezası uygulandı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
Hatay mutfağının yıldızı: Kaytaz böreği tarifi!Hatay mutfağının yıldızı: Kaytaz böreği tarifi!
En Çok Okunan Haberler
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
Alışverişe giden genç kızı kaçırdılar, ortalık karıştı
Alışverişe giden genç kızı kaçırdılar, ortalık karıştı
Fatih Portakal'dan Fahrettin Koca'ya tepki
Fatih Portakal'dan Fahrettin Koca'ya tepki
22 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
22 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
Düğün yapması tepki çekmişti! AK Partili vekil için flaş karar
Düğün yapması tepki çekmişti! AK Partili vekil için flaş karar
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Diğer Haberler
Muğla'da feci kaza! Yaşlı adam 16 yıl önce torununun öldüğü yerde hayatını kaybetti
Yaşlı adam 16 yıl önce torununun öldüğü yerde hayatını kaybetti
4 kişi yaşamını yitirmişti! Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Bakan Koca, saldırı girişimine uğrayan sağlık çalışanlarını ziyaret etti
Skandal olay sonrası Koca'dan ziyaret
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
21 kaçak göçmen saklandıkları apartman dairesinde yakalandı
21 kaçak göçmen saklandıkları apartman dairesinde yakalandı
İntihar süsü verilmişti, cinayet şüphesiyle 3 kişi tutuklandı
İntihar süsü verilmişti, cinayet şüphesiyle 3 kişi tutuklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.