HABER
  4. Sultangazi'de işçi konteynerinde çıkan yangında 1 kişi öldü

Sultangazi'de işçi konteynerinde çıkan yangında 1 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 04:15 | Son Güncelleme

Sultangazi'de işçi konteynerinde çıkan yangında 1 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de bir inşaat firmasına ait konteynerde çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Lütfi Aykaç Bulvarı üzerindeki bir inşaat firmasında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm konteyneri sardı. Bu sırada içerde kalan Mert Şen, camı kırıp dışarı çıkmaya çalıştı ancak başaramadı. Camdan, diğer konteynere alevlerin sıçradığını gören Mert Şen, bağırarak hem yardım istedi hem de yanan diğer konteynerdeki 2 arkadaşını uyandırdı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri ise içeride hareketsiz yatan ve diğer konteynerdeki arkadaşlarını uyandırarak hayatlarını kurtaran Mert Şen'in cesediyle karşılaştı.

Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ünlülerin tasarımcısından inanılmaz skandal! Annesi bile dehşete düştü Ünlülerin tasarımcısından inanılmaz skandal! Annesi bile dehşete düştü
Çiftlikte yangın: hayvanlar tahliye edildi Çiftlikte yangın: hayvanlar tahliye edildi 
Beykoz’da bir çiftlik alev alev yandı, çobanlar faciayı engellediBeykoz’da bir çiftlik alev alev yandı, çobanlar faciayı engelledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 ölü işçi sultangazi yangın

En Çok Okunan Haberler

Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası! Esed rejimi...

Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası! Esed rejimi...

ABD'den Mısır'a Anadolu Ajansı çağrısı!

ABD'den Mısır'a Anadolu Ajansı çağrısı!

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Sinem Kobal'ın yeni hali olay oldu! Yorum yağdı

Sinem Kobal'ın yeni hali olay oldu! Yorum yağdı

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Savaşı bitiren imza! İlk adım atıldı

Savaşı bitiren imza! İlk adım atıldı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü

Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü

Acı haber! Duvardaki resim yürek sızlattı

Acı haber! Duvardaki resim yürek sızlattı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Bursa'da ‘dur’ ihtarına uymayarak polisi yaralayan sürücü tutuklandı

‘Dur’ ihtarına uymayarak polisi yaralayan sürücü tutuklandı

Bursa'da otomobilinden 16 kilo esrar çıkan zanlı tutuklandı

İstihbarat sonrası harekete geçildi! Zulalı yerlerde bulundu!

Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı!

Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.