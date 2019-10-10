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Sultangazi'de okula girmek isteyen 2 kişi güvenlik görevlisini darp etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 11:34 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de 2 kişi okula girmelerine izin vermeyen güvenlik görevlisini feci şekilde dövdü.

Sultangazi'de okula girmek isteyen 2 kişi güvenlik görevlisini darp etti

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de 2 kişi okula girmelerine izin vermeyen güvenlik görevlisini feci şekilde dövdü. Kanlar içinde kalan görevli ambulansla hastaneye kaldırılırken, 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde bulunan Piri Reis Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre okulun giriş kapısına bir araçla gelen Habib T., (26) ve Ümitcan B. (22), güvenlik personeli Yunus Demir (23)'e içeri girmek istediklerini söylediler. Demir, iki kişiyi tanımadığı için içeri almadı. İçeri alınmayan iki kişi, Yunus Demir'i tehdit ederek saldırdı. Darp edilen Yunus Demir kanlar içerisinde yere yığılırken, gelen Habib T. ve Ümitcan B., geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Güvenlik personeli Yunus Demir'in yardımına koşan öğretmenler ve çalışanlar durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Demir'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Demir, hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kaçan iki şüpheliyi kısa süre sonra yakaladı. Gözaltına alınan Habib T. ve Ümitcan B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
(FOTOĞRAF)

Sultangazi'de okula girmek isteyen 2 kişi güvenlik görevlisini darp ettiSultangazi'de okula girmek isteyen 2 kişi güvenlik görevlisini darp ettiSultangazi'de okula girmek isteyen 2 kişi güvenlik görevlisini darp ettiSultangazi'de okula girmek isteyen 2 kişi güvenlik görevlisini darp etti

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