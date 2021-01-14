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Sultangazi’de park halindeki araç alev alev yandı

14.01.2021 23:53 | Son Güncelleme:
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Sultangazi’de yol kenarında park halinde bulunan bir araç alev alev yandı.

Sultangazi’de yol kenarında park halinde bulunan bir araç alev alev yandı. Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 22.45 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan bir araçta çıktı. Edinilen bilgiye göre, Cadde üzerinde bulunan park halinde araç, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Küçük çaplı patlamaların olduğunu duyan çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta kullanılmaz hale gelirken, ekipler yangını çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

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