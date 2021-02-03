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  4. Sultangazi’de polisten sahte alkol imalathanesine baskın

Sultangazi’de polisten sahte alkol imalathanesine baskın

03.02.2021 15:01 | Son Güncelleme:
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Sultangazi’de polisten sahte alkol imalathanesine baskın

Sultangazi’de polis ekipleri sahte alkol imalathanesini bastı.

Sultangazi’de polis ekipleri sahte alkol imalathanesini bastı. Operasyonda 4 ton etil alkol ele geçirilirken, bir kişi de gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre; polis ekipleri Sultangazi Yayla Mahallesi Konak Caddesinde bulunan bir adreste kaçak alkol imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda 4 ton etil alkol, alkol ölçüm cihazı, alkol damıtma cihazı, 2 soğutma radyatörü, 2 pompa, çok sayıda “tıbbi kullanım amaçlı” ibareli etiket ve beşer litrelik boş bidonlar ele geçirildi. İş yerinde bulunan E.O. adlı bir şüpheliyi de gözaltına alındı.
Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen alkol imalathanesi, zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.
Öte yandan operasyon sırasında imalathanede yakalanan şüpheli E.O., “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

Sultangazi’de polisten sahte alkol imalathanesine baskın

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