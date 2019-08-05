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SULTANGAZİ'DE SİLAHLI FIRIN SOYGUNU KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 09:46 | Son Güncelleme

-Silah doğrultulan fırın çalışanları ekmek yapmaya devam etti.

-Silah doğrultulan fırın çalışanları ekmek yapmaya devam etti.

-Silahlı hırsızlar kasada buldukları yaklaşık 70 lira bozuk parayı alıp, kaçtı.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ'de bir ekmek fırınına giren silahlı iki kişi, kasada bulunan 70 lira parayı alarak, kaçtı. Silahlı soygun güvenlik kameralarına da yansırken, soyguncuların silah doğrulttuğu fırın çalışanlarının, soygun sırasında ekmek yapmaya devam etti.
Gazi Mahallesi, Millet Caddesi'nde bulunan bir ekmek fırını geçtiğimiz pazar gecesi silahlı iki kişinin hedefi oldu. Saat 02.00 sıralarında fırına gelen ve yüzlerini kapatarak içeriye giren iki kişiden biri fırının arka bölümünde ekmek yapmakta olan iki fırın çalışanına silah doğrulturken, diğeri ise kasada bulunan yaklaşık 70 lira parayı aldı. Fırında yaklaşık iki dakika geçiren soyguncular, daha sonra olay yerinden kaçtı. Silahlı soygun iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

SOYGUNCULARIN SİLAH DOĞRULTTUĞU FIRINCILAR EKMEK YAPMAYA DEVAM ETTİ
İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iki şüphelinin fırına girdiği ve birinin arka bölümde ekmek yapmakta olan iki çalışana silah doğrulttuğu görülüyor. Diğer soyguncu ise iş yerinin yazar kasasında bulunan paraları alıyor. Ekmek yaptıkları sırada silahlı soyguna uğrayan fırıncıların, soyguncunun kendilerine silah doğrulttuğu anlarda da ekmek yapmaya devam etmeleri de görüntülere yansıyor.

"KASADAKİ BAKİYEYİ ALIP EVE GİTTİKTEN YARIM SAAT SONRA GELMİŞLER"
Soyguna uğrayan fırının işletmecisi olan Akın Engin, "Ben kasadaki bakiyemi alıp evime gittikten yarım saat sonra gelmişler. Arkadaşlarım o sırada çalışıyordu. Kasada 60-70 lira kadar bozuk para vardı, onları almışlar. Arkadaşlarım da kasada az para bulunduğunu biliyorlardı, o yüzden alıp gitsinler diye düşündüler herhalde. Onlara da telefon ve para sormuşlar" dedi.

Görüntü Dökümü:
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Fırına giren şüpheliler
-Kasadaki paraları alan şüpheli
-Çalışanlara silah doğrultan şüpheli
-Çalışanların ekmek yapmaya devam etmesi
(AKTÜEL)
-Fırın sahibi ile röportaj
-Fırından genel ve detaylar

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