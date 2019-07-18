Sündüz şehitleri anıldı

Şehit aileleri adına konuşan Sabahattin Samsa, terör örgütü PKK'nın 26 yıl önce suçsuz, günahsız insanları, "Sizin eşleriniz korucu, bunun bedelini ödeyeceksiniz." diyerek katlettiğini söyledi.

İlçe merkezinde bir araya gelen şehit yakınları, Kaymakam Onur Şatıroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Orhan Kaş, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Hakan Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Baki ile vatandaşlar, Türk bayrakları ve şehitlerin isimleri ile "Sündüz katliamı" yazısının bulunduğu dövizlerle şehitliğe kadar yürüdü.

Bahçesaray'da kışlık ihtiyaçlarını karşılamak, koyunlarını otlatmak amacıyla yaylaya giden ve 18 Temmuz 1993 gecesi PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aileden 14'ü çocuk 24 kişi için anma programı düzenlendi.

Samsa, 18 Temmuz günü çok büyük acı yaşadıklarını anlatarak, "Tüm insanlara sesleniyorum. El ele verelim, bu insanlık suçunu işleyenlerden hesap soralım. Hain terör örgütüne fırsat vermeyelim. Birbirimizi anlayalım, sayalım. Ülkemize ve insanlığa sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

İlçe merkezinde devam eden anma programında konuşan Kaymakam Şatıroğlu ise hain terör örgütünün ilçede yıllar geçse de unutulamayacak bir acı yaşattığını belirtti.

Kadın, çocuk dinlemeden masum vatandaşların hiçbir sebep yokken PKK'lı teröristlerce katledildiğini ifade eden Şatıroğlu, şöyle konuştu:

"Hain terör örgütü bugün de başarıya ulaşamayacaktır. Bu tarz olaylar bizim birliğimizi, bütünlüğümüzü artırmaktan başka hiçbir duruma hizmet etmemektedir. Bahçesaray halkıyla, birlik ve beraberliğimizle terör örgütüne karşı mücadelemizi sürdürmeye yeminliyiz."

Sabırlı da masum insanları 12 metrekarelik çadıra toplayarak kurşuna dizen PKK'lıları lanetlediğini, terör örgütünün hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını kaydetti.

Anma programı, şehitler için mevlit okutulması ve açılan serginin gezilmesiyle sona erdi.

