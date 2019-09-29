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Sunta plaklar içerisinde 17 bin paket kaçak sigara çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 22:39 | Son Güncelleme

Aksaray’da polisin şüphe üzerine durdurduğu ev eşyası yüklü kamyonun kasasında sunta plaklar içerisine gizlenmiş 17 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Olay, Aksaray-Adana karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında meydana geldi.

Aksaray’da polisin şüphe üzerine durdurduğu ev eşyası yüklü kamyonun kasasında sunta plaklar içerisine gizlenmiş 17 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olay, Aksaray-Adana karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 47 LC 026 plakalı kamyonu durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücü Mehmet Nezir D.’nin (46) tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler ev eşyası yüklü kamyonda arama yaptı. Yapılan aramada sunta plaklar içerisine gizlenmiş 17 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan kardeşi Nizameddin D. (40) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler Aksaray Adliyesine sevk edilirken sürücü Mehmet Nezir D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kardeşi Nizameddin D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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