Sunum çılgınlığında son nokta! Saatlerce ağzında yemekleri tutuyor... Tabak olmanın maaşı dudak uçuklattı

TikTok'ta viral olan bir görüntüde restoranın müşterilerin sunduğu ilginç sunum sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Sosyal medyada "Ağzınızla ayda 10 bin dolar kazanmak ister misiniz?" notu eklenerek paylaşılan görüntüler viral oldu. Görüntülerde müşterilerin yanına oturan bir görevlinin yiyecekleri özel bir aparatla ağzında tuttuğu anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.

SOSYAL MEDYADA BUNU KONUŞUYOR

Bir kadın ve erkek müşterinin aynı anda yaklaşarak personelin özel aparatındaki yiyecekleri ısırdıkları anlar sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları fikri yaratıcı bulduğunu dile getirirken bazıları ise fikrin gerçekten mide bulandırıcı olduğunu belirtti.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu gerçekten inanılmaz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Nefes alabiliyor mu ki?" yorumunu yaptı.